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    Die SYZYGY AG startet im ersten Quartal 2026 auf Plan und kehrt mit einer EBIT-Marge von 2 Prozent zur Profitabilität zurück

    Die SYZYGY AG startet im ersten Quartal 2026 auf Plan und kehrt mit einer EBIT-Marge von 2 Prozent zur Profitabilität zurück
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Bad Homburg, 29. April 2026 / IRW-Press

     

    • Umsatzerlöse EUR 12,9 Mio. (-14 Prozent ggü. Vorjahr)
    • Operatives Ergebnis EUR 0,3 Mio. bei einer EBIT-Marge von 2 Prozent
    • Kernmarkt Deutschland: Umsatzerlöse EUR 10,2 Mio. (-15 Prozent ggü. Vorjahr) bei einer EBIT-Marge von 8 Prozent
    • Segment Großbritannien und USA: Umsatz EUR 1,2 Mio. (-14 Prozent ggü. Vorjahr) bei einer operativen EBIT-Marge von 6 Prozent
    • Segment Polen: Umsatz EUR 1,5 Mio. (-8 Prozent ggü. Vorjahr) bei einer EBIT-Marge von 2 Prozent
    • Konzernergebnis EUR 0,1 Mio., Ergebnis je Aktie von EUR 0,01
    • Operativer Cashflow EUR -0,5 Mio.
    • Ausblick 2026 bestätigt: Umsatzerlöse von rund EUR 50 Mio. bei einer EBIT-Marge von 3-4 Prozent

     

    Die SYZYGY Gruppe startet plangemäß in das neue Geschäftsjahr 2026 mit Umsatzerlösen in Höhe von EUR 12,9 Mio. Das operative Ergebnis war positiv mit EUR 0,3 Mio. Entsprechend beträgt die operative Marge 2,0 Prozent (Vorjahr: 1,9 Prozent). Damit bestätigt SYZYGY die Rückkehr zur Profitabilität und legt die Grundlage für eine weitere positive Entwicklung im Jahresverlauf.

     

    Der Umsatz im Kernmarkt Deutschland lag bei EUR 10,2 Mio. bei einer EBIT-Marge von 8 Prozent (Vorjahr: 6 Prozent). Damit trägt Deutschland rund 79 Prozent zum Konzernumsatz bei.

     

    In Großbritannien und den USA lag der Umsatz bei EUR 1,2 Mio. bei einer EBIT-Marge von 6 Prozent (Vorjahr: 3 Prozent). Der Umsatz in Polen betrug EUR 1,5 Mio. bei einer EBIT-Marge von 2 Prozent (Vorjahr: 0 Prozent).

     

    Der operative Cashflow ist mit rund EUR 0,5 Mio. negativ. Das Konzernergebnis belief sich auf EUR 0,1 Mio. (Vorjahr: EUR -0,1 Mio.). Das Ergebnis je Aktie beträgt EUR 0,01 (Vorjahr: EUR 0,01).

     

    In TEUR

    Q1-2026

    Q1-2025

    Veränd.

    Umsatzerlöse

    12.898

    14.930

    -14%

    Operatives Ergebnis

    254

    289

    -12%

    EBIT-Marge

    2,0%

    1,9%

    0pp

    Finanzergebnis

    -92

    -102

    10%

    Periodenergebnis vor Steuern

    162

    187

    n.a.

    Konzernergebnis

    117

    137

    n.a.

    Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

    -452

    -3.383

    n.a.

    Ergebnis/Aktie (EUR)

    0,01

    0,01

    0%

     

    Prognose 2026

     

    Die im Jahr 2025 durchgeführten umfangreichen Restrukturierungsmaßnahmen ermöglichen im laufenden Geschäftsjahr die Rückkehr zur Profitabilität. Trotz des anhaltend herausfordernden makroökonomischen Bedingungen bestätigt die SYZYGY-Gruppe ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit Umsatzerlösen von rund EUR 50 Mio. bei einer EBIT-Marge von 3 bis 4 Prozent.

     

    CEO Frank Wolfram betont: „Wir sind erwartungsgemäß in das Jahr 2026 gestartet. Unsere Maßnahmen im vergangenen Jahr tragen dazu bei, dass wir in diesem Jahr zur Profitabilität zurückkehren können. Neugeschäftserfolge im ersten Quartal stimmen uns für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres positiv.“

     

    Der vollständige Quartalsbericht zum 31. März 2026 ist ab dem 30. April 2026 unter

    www.syzygy-group.net/investors abrufbar.

     

    Über die SYZYGY Gruppe

     

    Die SYZYGY Gruppe ist einer der führenden Beratungs- und Umsetzungspartner für Digital Experiences. Wir sind überzeugt, dass positive digitale Experiences maßgeblich die Qualität der Kundenbeziehung beeinflussen – und damit den Erfolg von Marken und Unternehmen bestimmen.

     

    Die SYZYGY Gruppe wurde 1995 gegründet und ist in vier Ländern mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten. Seit dem Jahr 2000 ist die SYZYGY AG im Prime Standard börsennotiert.

     

    Neben der Kernmarke SYZYGY gehören der Enterprise Technologie-Spezialist SYZYGY Techsolutions, der Performance Marketing- und Media-Spezialist SYZYGY Performance, die Creative Company Ars Thanea und die Strategieberatung diffferent zur Gruppe.

     

    Die rund 500 Spezialist:innen der SYZYGY Gruppe betreuen Marken wie Audi, BMW, Die Bundesregierung, Condor, Commerzbank, Deutsche Bank, EnBW, Energie AG, Hilti, Mazda, mobile.de, o2 Telefónica, PayPal, Paysafe, Porsche, Samsung, Sana Kliniken, Sennheiser, Stihl, Volkswagen und Wempe.

     

     

    Weitere Informationen:

    Susan Wallenborn  

    Investor & Public Relations Manager  

    susan.wallenborn@syzygy-group.net

     +49 (0) 6172 9488-252



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    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Syzygy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,62 % und einem Kurs von 1,330EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:31 Uhr) gehandelt.



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