Rheinmetall Aktie steigt - 29.04.2026

Die Rheinmetall Aktie notiert aktuell bei 1.372,20€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,49 % zugelegt, was einem Anstieg von +33,40 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,95 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.372,20€, mit einem Plus von +2,49 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei Rheinmetall konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -27,45 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -6,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,92 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Rheinmetall auf -14,10 %.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,89 % 1 Monat -0,92 % 3 Monate -27,45 % 1 Jahr -1,64 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Stand: 29.04.2026, 13:43 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurs- und Bewertungsimplikationen von Rheinmetall infolge des IdZ-ES-Beschaffungsrahmens. Diskutiert wird, ob der Haushaltsausschuss im April 2026 Freigaben rund 1,3 Mrd. Euro bei einem Rahmenvolumen bis 3,1 Mrd. Euro rechtfertigen und wann Abrufe erfolgen (8.600 Soldaten, 237 Zugsysteme). Debatten drehen sich zudem um Timing, Quellenangaben und mögliche Umsatz-/Bewertungswirkungen.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 62,80 Mrd. € wert.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2130 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry sieht nach der kräftigen Kurskorrektur deutscher Rüstungswerte seit Oktober 2025 aktuell eine attraktive …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,15 %. Thales notiert im Minus, mit -1,63 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +2,95 %. Lockheed Martin legt um +0,43 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,63 %.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.