Knorr-Bremse verlängert Vertrag von Finanzchef Weber vorzeitig

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 30.131 auf Ariva Indikation (29. April 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um -1,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,71 %.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 15,88 Mrd..

Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Knorr-Bremse Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +1,52 %/+32,99 % bedeutet.