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    Knorr-Bremse verlängert Vertrag von Finanzchef Weber vorzeitig

    Für Sie zusammengefasst
    • Frank Weber Vertragsverlängerung bis 1 April 2027
    • Beschluss einstimmig durch Aufsichtsrat in München
    • Weber im Vorstand seit 2020 bei Knorr-Bremse
    Knorr-Bremse verlängert Vertrag von Finanzchef Weber vorzeitig
    Foto: Knorr-Bremse AG

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Finanzchef von Knorr-Bremse bleibt länger bei dem Lkw- und Zugbremsenhersteller. Der Aufsichtsrat hat den Vertrag von Frank Weber frühzeitig um fünf Jahre bis zum 1. April 2027 verlängert, teilte das im MDax gelistete am Mittwoch in München mit. Der Beschluss erfolgte einstimmig. Weber gehört dem Konzernvorstand seit 2020 an./err/stk

    Knorr-Bremse

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    ISIN:DE000KBX1006WKN:KBX100
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

    Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 30.131 auf Ariva Indikation (29. April 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um -1,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 15,88 Mrd..

    Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Knorr-Bremse Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +1,52 %/+32,99 % bedeutet.




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