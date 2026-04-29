EINE ALLIANZ FÜR DIE FORSCHUNG

GENF, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Auf Einladung der italienischen Generalkonsulin in Genf, Nicoletta Piccirillo , versammelte sich die Gemeinschaft italienischer Forscher am Hauptsitz von Bracco Suisse in Plan-les-Ouates, um den neunten Weltweiten Tag der italienischen Forschung zu feiern.

Anlässlich des italienischen Forschungstages war Bracco Suisse Gastgeber einer vom italienischen Konsulat in Genf organisierten Veranstaltung, die den bedeutenden Beiträgen italienischer Forscher an Universitäten, Forschungsinstituten, Spitälern und privaten Unternehmen in der französischsprachigen Schweiz gewidmet war.

Der Tag findet jedes Jahr um diese Zeit statt, um an den Geburtstag von Professorin Rita Levi-Montalcini am 22. April zu erinnern, der 1986 den Nobelpreis für Medizin erhielt und als erste Italienerin diese Auszeichnung im Bereich der Wissenschaft erhielt.

An der Veranstaltung nahmen etwa hundert Fachleute teil, die ihre Erfahrungen austauschten und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit erörterten. Im Mittelpunkt des Programms stand die Innovation in den Gesundheitswissenschaften.

In ihrer Ansprache hob die italienische Generalkonsulin in Genf, Nicoletta Piccirillo, den Wert des italienischen Forschungstages als Anlass zum Feiern und zur wohlverdienten Anerkennung italienischer Forscher im Ausland hervor: „In diesem Jahr veranstalten wir das Treffen an einem Ort, der den Wert der italienischen Forschung symbolisiert. Bracco Imaging ist ein weltweit führendes Unternehmen in der medizinischen und wissenschaftlichen Forschung, und die Einrichtung, die uns beherbergt, ist das Aushängeschild der italienischen Forschung in der Schweiz. Die in Italien erworbene Ausbildung dient weiterhin als solide Grundlage für erfolgreiche Karrieren auch auf internationaler Ebene, wie die starke und weitreichende Gemeinschaft italienischer Forscher in der französischsprachigen Schweiz beweist."

Diana Bracco, Vorsitzende und CEO der Bracco-Gruppe, hob in einer Videobotschaft die grundlegende Rolle der Allianz zwischen der Schweiz und Italien in der Forschung hervor: „Die Schweiz ist für die Bracco-Gruppe von strategischer Bedeutung. Wir sind hier seit fast 40 Jahren präsent: zunächst mit dem Forschungszentrum und dann, seit 1997, mit diesem Standort in Plan-les-Ouates, einer unserer größten Produktionsstätten. Gerade die Nähe der F&E- und Produktionseinheiten – die wir kürzlich unter Effizienz- und Qualitätsgesichtspunkten mit einer Investition von über 80 Millionen Euro erweitert haben – ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg von Bracco in diesem außergewöhnlichen Land. Eine Entscheidung, die im Einklang mit der strategischen Vision unserer Gruppe steht, die sich seit jeher auf die Forschung konzentriert und nach fruchtbaren und fortschrittlichen Gebieten im Bereich der Innovation sucht. Der Hightech-Standort Plan-les-Ouates am Rande der Stadt ist ein hochmodernes Ökosystem, das unsere Mission perfekt verkörpert, und wir haben in italienischen und schweizerischen Institutionen stets außergewöhnliche Partner gefunden."