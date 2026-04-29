GE Healthcare Technologies Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 29.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die GE Healthcare Technologies Aktie. Mit einer Performance von -9,31 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der GE Healthcare Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,66 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -9,31 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

GE Healthcare Technologies ist ein globaler Marktführer in der medizinischen Bildgebung und Diagnostik, bekannt für seine innovativen digitalen Lösungen und umfassenden Produktangebote. Wichtige Konkurrenten sind Siemens Healthineers und Philips Healthcare. Das Unternehmen hebt sich durch seine fortschrittlichen digitalen Plattformen und starke F&E-Aktivitäten ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von GE Healthcare Technologies Verluste von -20,16 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GE Healthcare Technologies Aktie damit um -14,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,23 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -24,84 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

GE Healthcare Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,92 % 1 Monat -12,23 % 3 Monate -20,16 % 1 Jahr -11,46 %

Informationen zur GE Healthcare Technologies Aktie

Stand: 29.04.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 456 Mio. GE Healthcare Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,12 Mrd.EUR € wert.

GE HealthCare (Nasdaq: GEHC) today reported financial results for the first quarter ended March 31, 2026. GE HealthCare President and CEO Peter Arduini said, “As we start the year, we’re pleased with topline performance, which came in at the high …

GE HealthCare (Nasdaq: GEHC) announced today a strategic evolution to its operations and executive leadership team to help shape the company’s next chapter of growth and better serve patients and customers globally. The changes will also position …

GE Healthcare Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die GE Healthcare Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GE Healthcare Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.