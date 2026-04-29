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    Besonders beachtet!

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    GE Healthcare Technologies Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 29.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die GE Healthcare Technologies Aktie bisher Verluste von -9,31 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der GE Healthcare Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - GE Healthcare Technologies Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 29.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    GE Healthcare Technologies ist ein globaler Marktführer in der medizinischen Bildgebung und Diagnostik, bekannt für seine innovativen digitalen Lösungen und umfassenden Produktangebote. Wichtige Konkurrenten sind Siemens Healthineers und Philips Healthcare. Das Unternehmen hebt sich durch seine fortschrittlichen digitalen Plattformen und starke F&E-Aktivitäten ab.

    GE Healthcare Technologies Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die GE Healthcare Technologies Aktie. Mit einer Performance von -9,31 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der GE Healthcare Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,66 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -9,31 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von GE Healthcare Technologies Verluste von -20,16 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die GE Healthcare Technologies Aktie damit um -14,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,23 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -24,84 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

    GE Healthcare Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,92 %
    1 Monat -12,23 %
    3 Monate -20,16 %
    1 Jahr -11,46 %
    Stand: 29.04.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur GE Healthcare Technologies Aktie

    Es gibt 456 Mio. GE Healthcare Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,12 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die GE Healthcare Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GE Healthcare Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    GE Healthcare Technologies

    -9,64 %
    -14,38 %
    -12,03 %
    -20,81 %
    -11,43 %
    -19,59 %
    -4,88 %
    ISIN:US36266G1076WKN:A3D3G6
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