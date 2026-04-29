Börsen Update
Börsen Update Europa - 29.04. - ATX stark +1,51 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:43) bei 23.996,40 PKT und fällt um -0,02 %.
Top-Werte: adidas +6,07 %, Symrise +4,13 %, Airbus +3,77 %
Flop-Werte: Scout24 -5,15 %, Siemens Healthineers -3,51 %, Merck -3,15 %
Der MDAX steht bei 30.144,37 PKT und gewinnt bisher +0,27 %.
Top-Werte: ThyssenKrupp +9,00 %, Jenoptik +6,60 %, Salzgitter +5,39 %
Flop-Werte: Fraport -3,90 %, Hugo Boss -3,55 %, Aroundtown -3,08 %
Der TecDAX steht bei 3.622,45 PKT und gewinnt bisher +0,69 %.
Top-Werte: Jenoptik +6,60 %, SILTRONIC AG +4,47 %, HENSOLDT +4,10 %
Flop-Werte: Siemens Healthineers -3,51 %, SAP -1,95 %, Sartorius Vz. -1,90 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.822,44 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: adidas +6,07 %, Airbus +3,77 %, Infineon Technologies +3,73 %
Flop-Werte: Inditex -3,16 %, L'Oreal -2,85 %, EssilorLuxottica -2,64 %
Der ATX bewegt sich bei 5.866,13 PKT und steigt um +1,51 %.
Top-Werte: Andritz +5,75 %, voestalpine +4,59 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,11 %
Flop-Werte: Oesterreichische Post -1,82 %, DO & CO -1,29 %, Palfinger -1,03 %
Der SMI steht aktuell (13:59:45) bei 13.085,97 PKT und fällt um -0,63 %.
Top-Werte: UBS Group +5,75 %, ABB +1,19 %, Amrize +1,10 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -3,27 %, CIE Financiere Richemont -2,38 %, Swiss Re -1,99 %
Der CAC 40 steht bei 8.076,28 PKT und verliert bisher -0,18 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +3,90 %, Airbus +3,77 %, Capgemini +2,78 %
Flop-Werte: Pernod Ricard -4,53 %, L'Oreal -2,85 %, EssilorLuxottica -2,64 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:24) bei 3.055,51 PKT und fällt um -0,09 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,83 %, Swedbank Shs(A) +1,80 %, Alfa Laval +1,79 %
Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -2,40 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -2,25 %, Getinge (B) -1,36 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.550,00 PKT und steigt um +1,09 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,81 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,30 %, Viohalco +1,22 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -3,89 %, Jumbo -1,82 %, Public Power -1,46 %
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