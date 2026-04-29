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    GEA Group: Dividendenerhöhung & Kempf bleibt Aufsichtsratsvorsitzender

    GEA setzt ein starkes Zeichen: höhere Dividende, bestätigte Führung und ein modernes Vergütungssystem, das DAX-Ansprüchen und Nachhaltigkeit gleichermaßen Rechnung trägt.

    GEA Group: Dividendenerhöhung & Kempf bleibt Aufsichtsratsvorsitzender
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER
    • Die Hauptversammlung von GEA beschloss eine Dividendenerhöhung von 1,15 € auf 1,30 € je Aktie, die fünfte in Folge, mit einer Ausschüttungsquote von etwa 50 Prozent des Konzernergebnisses.
    • Prof. Dieter Kempf wurde als Aufsichtsratsvorsitzender für ein weiteres Jahr bestätigt, um Kontinuität während des Umbaus der Organisationsstruktur zu gewährleisten.
    • Das aktualisierte Vergütungssystem für den Vorstand berücksichtigt erstmals divisionale Ziele und Nachhaltigkeitsziele, um den Anforderungen des DAX-Aufstiegs gerecht zu werden.
    • CEO Stefan Klebert hob die erfolgreiche Transformation des Unternehmens hervor, die den Aufstieg in den DAX ermöglicht hat, und betonte die Bedeutung von Eigenverantwortung, Leistungskultur und Verlässlichkeit.
    • Rund 115 Millionen stimmberechtigte Aktien, etwa 70 % des Kapitals, waren bei der Hauptversammlung vertreten, was auf eine hohe Aktionärsbeteiligung hinweist.
    • GEA ist ein weltweit führender Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie, mit über 18.000 Mitarbeitenden, einem Umsatz von rund 5,5 Mrd. EUR im Jahr 2025 und einer nachhaltigen Ausrichtung.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2025, bei GEA Group ist am 29.04.2026.

    Der Kurs von GEA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 59,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,38 % im Minus.
    36 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 59,25EUR das entspricht einem Plus von +0,34 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.019,50PKT (+0,12 %).


    GEA Group

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    ISIN:DE0006602006WKN:660200
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