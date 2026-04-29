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    Was macht die Aktie?

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    Starke Zahlen: Fitness-Boom treibt Garmin an

    Trotz schwächerer Konsumlaune liefert Garmin starke Zahlen. Das Unternehmen wächst stärker als erwartet und hält an seiner Jahresprognose fest.

    Was macht die Aktie? - Starke Zahlen: Fitness-Boom treibt Garmin an
    Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images

    Garmin hat am Mittwoch für das erste Quartal einen Umsatz und Gewinn über den Erwartungen der Analysten erzielt, was auf die starke Nachfrage nach fortschrittlichen Fitness-Wearables und das stetige Wachstum in den Geschäftsbereichen Luftfahrt und Schifffahrt zurückzuführen ist. Das Unternehmen konnte auch weiterhin Ausdauersportler, Outdoor-Begeisterte und gesundheitsbewusste Verbraucher, die nach Spezialgeräten suchen, für sich gewinnen, selbst in Zeiten sinkender Konsumausgaben in einigen Märkten.

    Die Konzentration auf hochwertige, funktionsreiche Produkte hat dazu beigetragen, die Nachfrage angesichts der allgemeinen Schwäche im Bereich der Unterhaltungselektronik abzufedern und dem Unternehmen ermöglicht, sich trotz der Konkurrenz von Giganten wie Apple und Samsung eine Nische mit spezialisierten Produkten zu sichern. Garmin mit Hauptsitz in Olathe, Kansas, vertreibt GPS-Geräte und zugehörige Technologien in verschiedenen Segmenten, darunter Fitness, Outdoor-Freizeit, Luftfahrt und Schifffahrt.

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    Der Umsatz im Fitnesssegment stieg im Vergleich zum Vorjahr um 42 Prozent, während der Umsatz der Luftfahrtsparte im Quartal um 18 Prozent zunahm. Der Gesamtumsatz von Garmin stieg im Quartal, das am 28. März endete, um 14 Prozent auf 1,75 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 1,72 Milliarden US-Dollar. In Amerika erzielte Garmin mit 821,6 Millionen US-Dollar den höchsten Umsatz im ersten Quartal. Dahinter folgt der Wirtschaftsraum EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) mit 656,8 Millionen US-Dollar, anschließend APAC (Asien-Pazifik) mit rund 268,9 Millionen US-Dollar.    

    Für 2026 rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem Pro-forma-Gewinn je Aktie (EPS) von 9,35 US-Dollar bei einem Umsatz von rund 7,9 Milliarden US-Dollar. 

    Die Pro-forma-Sicht ist dabei aber nicht auf dem Niveau der Markterwartungen. Während die operative Entwicklung im Quartal stark ausfiel, rechnet Garmin für das Gesamtjahr offenbar mit etwas mehr Rückenwind, als der Markt erwartet hatte.

    Die Aktie von Garmin ist am Mittwoch (14:15 Uhr, MESZ) auf Tradegate 3,64 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 204 Euro. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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