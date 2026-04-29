Krankenstand in Tesla-Werk in Grünheide gesunken

In dem europaweit einzigen Autowerk von Tesla-Chef Elon Musk in Brandenburg arbeiteten zuletzt 10.700 Beschäftigte. Bis Ende Juni will das Unternehmen wegen gestiegener Nachfrage 1.000 neue Mitarbeiter einstellen, um die Produktion um rund ein Fünftel hochzufahren. Vor etwas mehr als zwei Jahren arbeiteten im Werk etwa 12.400 Menschen.

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der Krankenstand beim US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin ist deutlich zurückgegangen. "Unser Krankenstand liegt aktuell bei knapp 5 Prozent", teilte das Unternehmen mit. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet. Im Jahr 2024 lag der Anteil nach damaligen Angaben von Werksleiter André Thierig bei 15 Prozent oder darüber. Der niedrige Krankenstand ist nach Angaben des Autobauers ein Ergebnis innerbetrieblicher Maßnahmen der vergangenen Jahre.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Ein Sprecher nannte als Beispiel für innerbetriebliche Maßnahmen ein Bonussystem, das Anwesenheit im Jahresverlauf honoriere. Damit hätten "die auffällig gehäuften Abwesenheiten an Montagen und Freitagen deutlich" abgenommen. Dazu wurde das Sportprogramm ausgebaut: Neben einem bestehenden Fitnessstudio seien zwei Sportplätze für Fußball oder Basketball eröffnet worden. Es gebe auch Angebote für Beschäftigte mit Fitness- und Ergonomietrainern.

Tesla prüft in mehreren Fällen Stopp der Lohnfortzahlung

Das "Handelsblatt" schrieb außerdem, dass Tesla vermehrt Schreiben wie schon im Jahr 2024 verschicke, in denen krankgeschriebene Mitarbeiter über einen Stopp der Entgeltfortzahlung informiert würden. Der Autobauer wies das zurück. Es handle sich um eine geringe zweistellige Zahl von Fällen im Monat, bei denen es Diskussionen über die Einstellung der Lohnfortzahlung gebe.

Es sei so, "dass in wenigen Einzelfällen überprüft wird, ob trotz des Ablaufes der gesetzlichen sechswöchigen Lohnfortzahlungsdauer weiter ein Anspruch auf Lohnfortzahlung besteht", teilte ein Sprecher mit. "Der Arbeitnehmer wird darum gebeten, das Vorliegen dieses Anspruches nachzuweisen. Gelingt dieser Nachweis, wird weiterhin Lohnfortzahlung geleistet."

Das Unternehmen beruft sich auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts von 2023, nach dem Arbeitnehmer im Streitfall über die Fortsetzung einer Erkrankung ihre Beschwerden offenlegen und ihre Ärzte von der Schweigepflicht entbinden müssen.

Gewerkschaft: Zweifel an Krankmeldungen



Nach Ansicht der IG Metall zweifelt Tesla in mehreren Fällen ärztliche Atteste an und verweigert die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall: "Bei rund der Hälfte unserer Rechtsschutzfälle geht es um Anzweiflungen von Krankmeldungen und (angedrohter) Einstellung der Entgeltfortzahlung beziehungsweise rückwirkender Abzüge", sagte ein Sprecher. Das sei bereits seit mehr als einem Jahr so.

Tesla hatte vor rund zwei Jahren Aufsehen durch Hausbesuche von häufig krankgemeldeten Beschäftigten erregt und darauf verwiesen, dass dies nichts Ungewöhnliches sei./vr/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 321,2 auf Tradegate (29. April 2026, 14:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -2,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,61 %. Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Bil.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,50USD. Von den letzten 6 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -54,91 %/+47,72 % bedeutet.



