Deutschland
Inflation steigt mit Iran-Krieg auf 2,9 Prozent im April
Für Sie zusammengefasst
- Preisschock durch Iran-Krieg treibt Inflation
- Verbraucherpreise um 2,9% höher als Vorjahr
- Vorläufige Zahlen des Statistischen Bundesamts
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Preisschock infolge des Iran-Kriegs hat die Inflationsrate in Deutschland im April weiter nach oben getrieben. Die Verbraucherpreise lagen um 2,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,7 Prozent im März, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte./ben/als/DP/jsl
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