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    Benvenuti! Alaska Airlines startet den historischen ersten Direktflug zwischen Seattle und Rom

    Benvenuti! Alaska Airlines startet den historischen ersten Direktflug zwischen Seattle und Rom
    Foto: adobe.stock.com
    • Alaska Airlines nimmt den ersten Nonstop-Flug von Seattle nach Rom auf und feiert damit ihre Expansion nach Europa sowie einen wichtigen Meilenstein in ihrer Entwicklung zu einer globalen Fluggesellschaft. Der saisonale, tägliche Betrieb beginnt am 28. April und dauert bis zum 23. Oktober.
    • Das neue Suiten-Konzept in der internationalen Business Class von Alaska wird pünktlich zur Aufnahme der neuen Flugverbindung nach Rom eingeführt und unterstreicht das Engagement der Fluggesellschaft, das Bord-Erlebnis zu verbessern, während sie ihre internationale Präsenz in Asien und Europa ausbaut.

    SEATTLE, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Alaska Airlines feiert heute einen bedeutenden Meilenstein mit dem Start ihres ersten Nonstop-Flugs zwischen Seattle und Rom – der allerersten Direktverbindung zwischen der „Emerald City" und der „Ewigen Stadt".

    Alaska Airlines 787 global livery

    Die neue Flugverbindung markiert den offiziellen Einstieg von Alaska Airlines in den europäischen Markt und festigt die Rolle der Fluggesellschaft als globale Fluggesellschaft, wodurch sich Seattle weiter als führender internationaler Knotenpunkt für Alaska Airlines etabliert.

    „Die Aufnahme unseres ersten Fluges nach Europa ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung unserer langfristigen Wachstumsstrategie", sagte Ben Minicucci, CEO der Alaska Air Group. „Die Flugverbindung nach Rom erweitert die Möglichkeiten, wie wir unsere Gäste mit der Welt verbinden, stärkt Seattles Rolle als globales Drehkreuz und wird durch unsere Mitarbeiter ermöglicht, die bei jedem Flug für Sicherheit, Fürsorge und Leistung sorgen. Andiamo!"

    Der saisonale Flugdienst von Alaska zum Flughafen Leonardo da Vinci Rom-Fiumicino (FCO) ist bis zum 23. Oktober verfügbar und bietet Reisenden den einzigen täglichen Direktflug vom Seattle-Tacoma International Airport (SEA) nach Rom. Der Flug startet um 17:30 Uhr in Seattle und kommt um 13:15 Uhr in Rom an, sodass die Gäste einen ganzen Nachmittag Zeit haben, um eines der begehrtesten Reiseziele der Welt zu erkunden – von historischen Straßen über sanfte Weinberge bis hin zu den berühmten Ausblicken auf die Küste. Flüge in Richtung Westen starten um 15:25 Uhr in Rom und kommen um 17:45 Uhr in Seattle an. Sie laden italienische Gäste dazu ein, die renommierte Gastronomie und Weinkultur sowie die atemberaubenden Naturlandschaften des pazifischen Nordwestens zu erleben.

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