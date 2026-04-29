JEFFERIES stuft Siltronic auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 70 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse erhöhte am Mittwoch nach der Analyse des Quartalsberichts seine Schätzungen für den Waferhersteller. Er sieht erste Anzeichen für einen neuen Aufschwung und insgesamt mehr Chancen als Risiken./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,93 % und einem Kurs von 72,75EUR auf Tradegate (29. April 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Siltronic

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

