BARCLAYS stuft COCA-COLA CO auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Coca-Cola von 83 auf 85 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen belegten ein besser als erwartetes organisches Umsatzwachstum und gäben erste Hinweise, dass der Softdrinkhersteller nach längerer Zeit zu einem ausgewogeneren Wachstum zurückkehren könnte, schrieb Lauren Lieberman in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 10:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 66,62EUR auf Tradegate (29. April 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Lauren Lieberman

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 83

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

