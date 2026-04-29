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    GE Healthcare senkt wegen steigender Kosten Ergebnisprognose

    Für Sie zusammengefasst
    • GE Healthcare senkt Gewinnprognose wegen Inflation
    • Speicherchips Öl und Frachtkosten stiegen stark
    • Aktie brach vorbörslich um rund zehn Prozent ein
    GE Healthcare senkt wegen steigender Kosten Ergebnisprognose
    Foto: Arne Dedert - DPA

    CHICAGO (dpa-AFX) - Der Medizintechnikhersteller GE Healthcare rudert angesichts einer wieder steigenden Inflation bei seiner Ergebnisprognose für das laufende Jahr zurück. "Im ersten Quartal verzeichneten wir signifikante Anstiege bei Speicherchips, Öl- und Frachtkosten - Entwicklungen, von denen wir ausgehen, dass sie sich auf das restliche Jahr 2026 auswirken werden", sagte Konzernchef Peter Arduini am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen laut Mitteilung. Angesichts dessen senke GE Healthcare den Gewinnausblick. Allerdings erwarte das Management, mehr als die Hälfte der inflationsbedingten Auswirkungen durch Preis- und Kostenmaßnahmen kompensieren zu können.

    Der Konkurrent von Siemens Healthineers und der niederländischen Philips ist der erste der großen Hersteller, der sich vorwagt. GE Healthcare erwartet nun für 2026 ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 4,80 bis 5,00 US-Dollar, das sind jeweils 15 Cent weniger als zuvor. Von Bloomberg befragte Analysten haben bislang 5,06 Dollar je Aktie auf dem Zettel. Am Umsatzausblick hält das Unternehmen fest und verwies auf eine anhaltend gesunde weltweite Nachfrage.

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    Die Aktie brach daraufhin vorbörslich um gut zehn Prozent ein. Für die im Dax notierte Siemens Healthineers ging es in diesem Sog um rund drei Prozent runter, Philips gaben fast vier Prozent nach. Die Niederländer legen ihre Zahlen am 6. Mai vor, Siemens Healthineers folgt einen Tag später.

    Im ersten Quartal verfehlte GE Healthcare zudem die Ergebniserwartungen. So sank der den Aktionären zurechenbare Gewinn von 564 auf 389 Millionen Dollar (gut 332 Mio Euro). Das bereinigte Ergebnis je Aktie sank um 2 Cent auf 0,99 Dollar - Analysten hatten mit einem Anstieg auf 1,06 Dollar gerechnet. Dagegen stieg der Umsatz um 7,4 Prozent auf 5,1 Milliarden Dollar. Das war etwas mehr als vom Markt erwartet./nas/niw/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,58 % und einem Kurs von 22,10 auf Tradegate (29. April 2026, 14:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -11,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 38,48 Mrd..

    Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Healthineers Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +23,02 %/+75,75 % bedeutet.




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