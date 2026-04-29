clearvise: Geduldsprobe für Anleger - wann kommt die Dividende?

So hat das Management die Entscheidung über eine mögliche Dividende für 2025 vertagt. Diese Zurückhaltung ist inhaltlich nachvollziehbar, da derzeit noch zentrale Stellhebel der künftigen Ertragskraft geprüft werden. Dazu zählen geplante Portfolioverkäufe ebenso wie der Investitionsbedarf für Altprojekte, mögliche Batteriespeicherlösungen und Maßnahmen wie Repowering. Solange hier keine Klarheit besteht, wäre eine frühzeitige Festlegung auf eine Ausschüttung wenig belastbar.

clearvise verfolgt die im vergangenen Jahr definierte Positionierung als YieldCo, bei der stabile Cashflows aus dem Portfolio von Wind- und Solarparks in attraktive Ausschüttungen überführt werden sollen. Der Weg dorthin erweist sich jedoch als komplexer und langwieriger als zunächst erhofft.

Am Kapitalmarkt wird diese Verschiebung differenziert aufgenommen. Einerseits signalisiert sie Disziplin und den Willen, die Grundlage für nachhaltige Ausschüttungen erst solide zu legen. Andererseits verlängert sie die Phase der Unsicherheit für Investoren, die auf eine zügige Monetarisierung der YieldCo-Strategie gehofft hatten. Entsprechend hat die Aktie in Reaktion auf die Verschiebung weiter etwas nachgegeben,.

Die Kursentwicklung deutet damit auf eine anhaltende Abwartehaltung hin. Nach den vorangegangenen Rückgängen scheint das aktuelle Niveau zwar eine gewisse Stabilisierung zu ermöglichen, von einer klaren Trendwende kann aber noch nicht gesprochen werden.

Entscheidend wird nun sein, ob clearvise in den kommenden Monaten konkrete Fortschritte bei der Portfoliooptimierung und den strategischen Projekten vorweisen kann. Erst wenn sich daraus eine verlässlichere Basis für künftige Ausschüttungen ableiten lässt, dürfte auch das Vertrauen des Kapitalmarkts nachhaltig zurückkehren.

(aktien-global.de, erstellt 29.04.26, 14:14 Uhr, veröffentlicht 29.04.26, 14:20 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

Die clearvise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 1,185EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:15 Uhr) gehandelt.