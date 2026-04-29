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    Inflation steigt langsamer

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    Öl-Schock verpufft? Deutsche Verbraucherpreise setzen die EZB unter Zugzwang

    Die Inflation in Deutschland steigt weniger stark als erwartet. Für die EZB kommt das zur richtigen Zeit. Doch der Iran-Krieg, hohe Energiepreise und neue Eurozonen-Daten könnten alles ändern.

    Inflation steigt langsamer - Öl-Schock verpufft? Deutsche Verbraucherpreise setzen die EZB unter Zugzwang
    Foto: Christoph Soeder/dpa - dpa-Bildfunk

    Die Inflation in Deutschland ist im April weniger stark gestiegen als erwartet. Das stützt die Europäische Zentralbank darin, eine mögliche Zinserhöhung wegen des Iran-Kriegs zunächst aufzuschieben.

    Die Verbraucherpreise lagen im April 2,9 Prozent über dem Vorjahr. Im März hatte die Teuerung 2,8 Prozent betragen. Analysten hatten laut einer Bloomberg-Umfrage mit 3,1 Prozent gerechnet. Regionale Daten deuteten darauf hin, dass günstigere Pauschalreisen höhere Kosten für Kraftstoff und Heizung teilweise ausglichen.

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    Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets, sieht deshalb noch keine dynamischen Inflationstendenzen in Deutschland. In anderen europäischen Ländern seien diese teils bereits sichtbar. Die Daten dürften auch die anstehende Sitzung der Europäischen Zentralbank vor dem verlängerten Wochenende prägen.

    Deutschland hebt sich damit von Spanien ab. Dort stieg die Inflation überraschend auf 3,5 Prozent. Daten aus Frankreich und Italien werden am Donnerstag erwartet. Dann folgt auch die Zahl für die 21 Länder der Eurozone. Laut Bloomberg dürfte die Teuerung dort auf 3 Prozent steigen. Das wäre der höchste Wert seit 2023.

    Die Europäische Zentralbank steht vor einer heiklen Entscheidung. Sie muss bewerten, ob der Iran-Krieg die Inflation so stark antreibt, dass eine geldpolitische Reaktion nötig wird. Noch fehlen dafür klare Belege. Unternehmensumfragen und Preiserwartungen mahnen zwar zur Vorsicht. Ein zwingender Grund für eine sofortige Anhebung des Einlagensatzes von 2 Prozent ist aber bislang nicht erkennbar.

    Chefökonom Philip Lane hatte bereits signalisiert, dass die Währungshüter noch keine Klarheit über Dauer und Ausmaß des Schocks haben dürften. Ökonomen und Händler rechnen zwar mit einer Zinserhöhung um einen Viertelpunkt. Sie erwarten diesen Schritt aber eher im Juni als im April.

    Entscheidend bleibt auch, wie sich mögliche Friedensverhandlungen entwickeln. Zudem kommt es darauf an, ob Regierungen die höheren Preise an den Tankstellen abfedern können.

    Deutschland hat bereits Maßnahmen beschlossen. Die Koalition von Bundeskanzler Friedrich Merz will die Mineralölsteuer vorübergehend senken. Außerdem sollen Arbeitgeber steuerfreie Prämien zahlen dürfen. Das Entlastungsvolumen liegt bei 1,6 Milliarden Euro. Finanzminister Lars Klingbeil warnte, Deutschland müsse sich auf einen länger anhaltenden Energieschock einstellen.

    Am Aktienmarkt bestimmt die Berichtssaison

    Adidas, Scout24 und Symrise führen nach starken Quartalszahlen die Gewinnerseite im DAX an. Dagegen meiden Anleger Pharma- und Gesundheitswerte, nachdem Pläne für eine Reform des deutschen Gesundheitswesens vorgelegt wurden.

    Fazit

    Für die Europäische Zentralbank bleibt die Lage damit angespannt. Deutschland liefert zwar keine neuen Inflationswarnsignale. Doch höhere Energiepreise und stärkere Teuerung in anderen Euroländern halten den Druck auf die Währungshüter hoch.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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