ZenaTech meldet für das Gesamtjahr 2025 einen Rekordumsatzwachstum von 558 % auf 12,9 Mio. $ gegenüber dem Vorjahr, während sich die Expansion des Drone-as-a-Service-Geschäfts beschleunigt und der Umsatz im 4. Quartal um 670 % gestiegen ist

Bilanzsumme um 188 % auf 99,8 Mio. $ gestiegen – DaaS-Segment erzielte in erstem vollem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 10 Mio. $

VANCOUVER, BC – 29. April 2026 / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA | FWB: 49Q | BMV: ZENA) („ZenaTech“ oder das „Unternehmen“), ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnensysteme, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quantencomputing-Anwendungen spezialisiert ist, gibt seine Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 bekannt (alle Zahlen sind in kanadischen Dollar angegeben).

Das Unternehmen meldete einen Rekordumsatz von 12,9 Millionen $ zum Jahresende – eine Steigerung von 558 % gegenüber den fast 2,0 Millionen $ im Gesamtjahr 2024. Das Umsatzwachstum wurde durch die erfolgreiche Umsetzung der Drone-as-a-Service-Strategie von ZenaTech unterstützt, in deren Rahmen im Jahr 2025 20 Übernahmen abgeschlossen wurden, einschließlich 19 Landvermessungs- und Inspektionsunternehmen in den USA, dem Vereinigten Königreich und Kanada sowie des britischen Unternehmenssoftware-Unternehmen Othership Limited. Die Bilanzsumme stieg gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024 um 188 % von 34,6 Millionen $ auf 99,8 Millionen $.

In Zahlen – Gesamtjahr 2025

Gesamtjahr 2025 Gesamtjahr 2024 Änderung Gesamter Umsatz 12,9 Mio. $ 2,0 Mio. $ +558 % Bilanzsumme 99,8 Mio. $ 34,6 Mio. $ +188 % Barmittel und Rücklagen 15,1 Mio. $ 3,8 Mio. $ +301 % Betriebskapital 18,3 Mio. $ 3,4 Mio. $ +439 % Abgeschlossene Übernahmen 20 2 —

4. Quartal 2025 und jüngste Höhepunkte

- Counter-UAS (Drohnenabwehr) für Verteidigung: ZenaDrone hat mit der Prototypenentwicklung von zwei Abfangdrohnen (gasbetriebene ZenaDrone 2000 und Einweg-Interceptor P-1) sowie einer maritimen Startstation (IQ Glider) begonnen, um in den Markt für maritime Abfangdrohnen und integrierte Verteidigungssysteme einzusteigen.

- Neue Werke, globale Expansion – Asien und Ukraine: Das Unternehmen eröffnete eine Niederlassung in Südkorea und gab bekannt, dass es plant, in der Ukraine Produktions- und Testanlagen für Drohnen zu errichten.

- Green/Blue UAS-Zertifizierung: Das Unternehmen hat die ZenaDrone 1000 zur Zertifizierung angemeldet und verfügt nun über drei Drohnen im Green UAS-Zertifizierungsprozess, dem Vorläufer der Blue UAS-Zertifizierung, die eine zukünftige Aufnahme in Beschaffungsverträge des US-Verteidigungsministeriums ermöglicht.

- Rekord-Umsatzwachstum in 4. Quartal: Der Umsatz im vierten Quartal 2025 belief sich auf 5,2 Millionen $ – eine Steigerung von 670 % gegenüber dem vierten Quartal 2024.

- Neue Übernahmen / Drone-as-a-Service-Standorte: Das Unternehmen gab den Abschluss mehrerer Übernahmen von Landvermessungsunternehmen bekannt und fügte seinem Drone-as-a-Service-Netzwerk einen neuen Unternehmensstandort in Orlando hinzu, wodurch sich die Anzahl der aktuellen globalen DaaS-Standorte auf insgesamt 24 erhöht. Das Unternehmen hat zudem einen Anbieter von HR-Service-Software (Now Solutions) übernommen und somit sein SaaS-Geschäftssegment um eine zwölfte Marke erweitert.

- Neue Produkte: ZenaDrone brachte neue Produkte auf den Markt, einschließlich der eigens für Landvermessungen entwickelten IQ Quad und der IQ Aqua für die Unterwasserüberwachung, und erweiterte sein Angebot um Quanten-Navigationssoftware für seine Drohnen, die in Umgebungen ohne GPS-Empfang eingesetzt werden können.

Höhepunkte des Gesamtjahres 2025

- Rekord-Umsatzwachstum: Der Umsatz für das Gesamtjahr 2025 belief sich auf 12,9 Millionen $ – eine Steigerung von 558 % gegenüber dem Jahr 2024.

- Wachstum des Drone-as-a-Service-Segments: Das Drone-as-a-Service-Segment trug im Gesamtjahr 2025 10,1 Millionen $ zum Umsatz bei.

- Wachstum des Unternehmenssoftware-Segments: Der Umsatz im SaaS Software-Segment für Unternehmen stieg im Gesamtjahr 2025 auf 2,8 Millionen $ – eine Steigerung von 43 % gegenüber dem Gesamtjahr 2024.

- Betriebliche Expansion: Im Jahr 2025 wurden 20 Übernahmen abgeschlossen, einschließlich 19 Unternehmen aus den Bereichen Landvermessung und Kartierung, Inspektion und Reinigung sowie einer Übernahme im Bereich Unternehmenssoftware (Othership Limited), wodurch die globale Drone-as-a-Service-Präsenz des Unternehmens auf 19 Standorte in den USA, dem Vereinigten Königreich und Kanada erweitert wurde.

- Betriebskapital: Steigerung auf 18,3 Millionen $ per 31. Dezember 2025, gegenüber 3,4 Millionen $ per 31. Dezember 2024.

- Solide Bilanz: Die Barmittel und Rücklagen stiegen per 31. Dezember 2025 auf 15,1 Millionen $, gegenüber 3,8 Millionen $ per 31. Dezember 2024.

„Dies war ein Jahr des Wandels für ZenaTech, geprägt von einer konsequenten Umsetzung unserer Strategie im Drohnengeschäft, bedeutsamen Fortschritten in unserem Software-Segment und dem Aufbau einer soliden Basis für den zukünftigen Erfolg unseres Verteidigungsgeschäfts. Unser Umsatzwachstum von über 558 % und unsere Bilanzsumme von über 99,8 Millionen $ belegen den Aufbau einer beträchtlichen kommerziellen Dynamik“, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Im Jahr 2025 haben wir die Einführung unseres Drone-as-a-Service-Modells beschleunigt und eine skalierbare, KI-gestützte Autonomieplattform geschaffen, die uns in eine günstige Position für langfristiges, wiederkehrendes Umsatzwachstum bringt. Wir haben unsere DaaS-Übernahmestrategie erfolgreich umgesetzt und 20 Übernahmen abgeschlossen – einschließlich 19 Übernahmen von Landvermessungs- und Legacy-/traditionellen Dienstleistungsunternehmen sowie einer Übernahme im Bereich Unternehmenssoftware – wodurch wir in unserem ersten Gesamtjahr der DaaS-Betriebe die Drohnenintegration und eine bedeutsame Umsatzbasis geschaffen haben. Gleichzeitig haben wir die innovativen Lösungen von ZenaDrone näher an den Einsatz in der Wirtschaft und im Verteidigungsbereich herangeführt und unsere Zusammenarbeit mit militärischen Interessenvertretern für Demonstrationen und Pilotprojekte vertieft, die unserer Ansicht nach von grundlegender Bedeutung für die Validierung unserer Technologie und den Abschluss zukünftiger Verteidigungsaufträge sein werden. Mit Blick auf die Zukunft richten wir unser Hauptaugenmerk darauf, auf dieser Dynamik aufzubauen, unsere Plattformen zu skalieren und diese Fortschritte in nachhaltiges Wachstum und Aktionärswert umzusetzen.“

Betriebliche Highlights

- Einführung des Drone-as-a-Service- (DaaS)-Segments: Das DaaS-Segment erzielte in seinem ersten Gesamtjahr einen Umsatz von 10,1 Millionen $ im Bereich der Landvermessung, was 78 % des gesamten konsolidierten Umsatzes entspricht.

- 20 abgeschlossene Übernahmen: ZenaTech schloss im Jahr 2025 20 Übernahmen ab, einschließlich 19 Unternehmen aus den Bereichen Landvermessung und traditionelle Dienstleistungen sowie einer Übernahme im Bereich Unternehmenssoftware (Othership Limited). Jede Übernahme ist sofort umsatzsteigernd, wobei eine Margenverbesserung über einen Integrationszeitraum von zwölf bis 24 Monaten erwartet wird, sobald die Umstellung auf Drohnen abgeschlossen ist und die Drohnenstandorte ihr Angebotsportfolio sowie ihre Cross-Selling-Möglichkeiten erweitern.

- Starkes Bilanzwachstum: Die Bilanzsumme stieg um etwa das Dreifache von 34,6 Millionen $ auf 99,8 Millionen $, wobei die Sachanlagen von 416.695 $ auf 11,7 Millionen $ stiegen. Die immateriellen Werte stiegen auf 10,4 Millionen $ und aus Geschäftszusammenschlüssen im Bereich der Landvermessung wurde ein Geschäftswert in Höhe von 12,1 Millionen $ verzeichnet.

- Kundenbeziehungen im Verteidigungsbereich: ZenaDrone verzeichnete im Laufe des Jahres beträchtliche Fortschritte bei der Zusammenarbeit mit Programmmanagern in US-Verteidigungsbehörden sowie bei Treffen mit Kongressabgeordneten und positionierte sich für Demonstrationen und Pilotprogramme im Jahr 2026.

- Wachstum im SaaS-Segment für Unternehmen: Der Bereich SaaS-Software für Unternehmen verzeichnete im Gesamtjahr 2025 einen Umsatz von etwa 2,8 Millionen $ – eine Steigerung von 43 % gegenüber dem Vorjahr. Das Wachstum wurde durch die Software-Tochtergesellschaften von ZenaTech unterstützt, einschließlich Anbieter von Lösungen für die Arbeitszeitplanung, Patientenakten, Datenmanagement für Strafverfolgungsbehörden, Lagerverwaltung und andere Branchen.

- Expansion der Fertigungsbetriebe: Das Unternehmen erweiterte seine drei Produktionsstätten und Teams in Taiwan (Tochtergesellschaft Spider Vision Sensors) sowie in den Vereinigten Arabischen Emiraten und eröffnete in Mesa, Arizona, eine neue Produktionsstätte für NDAA-konforme Produkte, einschließlich der Pläne des Unternehmens für in den USA hergestellte Drohnen für US-Verteidigungskunden, um den Ausbau seiner KI-Drohnenplattform ZenaDrone 1000 und der Drohnen der IQ-Serie zu unterstützen.

- Übernahme von Othership Limited: ZenaTech erweiterte sein Unternehmenssoftware-Portfolio durch die Übernahme von Othership Limited (Vereinigtes Königreich) und fügte somit Software für die Arbeitsplanung und -verwaltung hinzu.

Finanzübersicht

Der Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 belief sich auf 12,9 Millionen $ – eine Steigerung von 558 % gegenüber den 2,0 Millionen $ im Jahr 2024. Das DaaS-Segment, das im Jahr 2024 noch keine Umsätze generierte, trug 10,1 Millionen $ an Umsätzen aus Landvermessungs- und Inspektionsdienstleistungen bei, die von 19 im Jahr 2025 übernommenen Unternehmen erzielt wurden.

Das SaaS-Software-Segment für Unternehmen generierte einen Umsatz von 2,8 Millionen $ – eine Steigerung von 43 % gegenüber den 2,0 Millionen $ im Jahr 2024. Dies ist auf höhere Einnahmen aus Abonnements- und Lizenzgebühren von PsPortals, Ecker (einschließlich der Marke Interactive Systems) und ZooOffice (einschließlich der Marken Deskflex und Jadian) zurückzuführen.

Der Nettoverlust von 45,2 Millionen $ spiegelt das Startjahr der DaaS-Betriebe sowie strategische Investitionen in Forschung und Entwicklung und andere Skalierungskosten zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen wider. Der Nettoverlust enthält nicht zahlungswirksame Posten, einschließlich 18,1 Millionen $ an nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Kreditderivate aus Wandelanleihen, die zur Finanzierung von 20 Übernahmen verwendet wurden. Der Nettoverlust ohne nicht zahlungswirksame Posten und ohne den Effekt von Änderungen im Betriebskapital belief sich auf 19,2 Millionen $.

Ausblick

Das Management ist davon überzeugt, dass sich ZenaTech in einer günstigen Position befindet, um seinen Wachstumskurs im Jahr 2026 fortzusetzen. Die wesentlichen Wachstumsmotoren beinhalten:

- DaaS-Beiträge für das Gesamtjahr: Es ist davon auszugehen, dass die Übernahmen des Jahres 2025 im Jahr 2026 einen Beitrag zum Gesamtjahresumsatz leisten, gegenüber den Beiträgen für einen Teil des Jahres im Jahr 2025.

- Drohnenintegrations-/-konversionsprogramm: Da die übernommenen Vermessungs-, Inspektions- und Reinigungsaktivitäten integriert und auf die ZenaDrone-basierte Erbringung umgestellt werden, rechnet das Unternehmen mit einer Senkung der Kosten pro Auftrag bei gleichzeitiger Kapazitätserweiterung und Verbesserung der Segmentmargen.

- Kontinuierliche M&A-Aktivitäten: ZenaTech plant, weitere gezielte Übernahmen von Landvermessungs- und traditionellen Low-Tech-Dienstleistungsunternehmen in Sektoren anzupeilen, die reif für Drohneninnovationen sind – sowohl in neuen US-Bundesstaaten als auch international.

- Fertigungsbetriebe: Kontinuierliche Schwerpunktlegung auf die monatlichen Ziele für die Fertigung von Drohnen und Komponenten in jedem unserer drei Werke sowie Kapazitätserweiterung und Einrichtung neuer Werke, die in Arizona und der Ukraine voll betriebsfähig sein sollen.

- Produktentwicklung, Tests und Pilotprogramme: Kontinuierliche Schwerpunktlegung auf die Weiterentwicklung, das Testen, die Zertifizierung und die Einbindung von Kunden in Pilotprogramme für unsere Drohnenlösungen in unterschiedlichen Phasen der Kommerzialisierung, um Lösungen zur Marktreife zu bringen und Umsatz zu generieren.

- Industriemärkte: Es ist davon auszugehen, dass die kontinuierlichen Investitionen in die ZenaDrone 1000-Plattform und die Drohnen der IQ-Serie sowie die Einbindung von Kunden in Pilotprojekte neue Umsatzströme in den Bereichen Präzisionslandwirtschaft, Lagerverwaltung und Logistik in Innenräumen, Sicherheit und Inspektion sowie in anderen Branchen erschließen werden.

- Verteidigungsmärkte: Für 2026 sind weitere Investitionen in unsere spezifische Entwicklung von Verteidigungsdrohnen für die ZenaDrone 1000-Plattform und die Drohnen der IQ-Serie sowie in Counter-UAS-Plattformen geplant, ebenso wie die Zusammenarbeit mit Programmmanagern und Interessenvertretern der US-Verteidigungsbehörde bei Demonstrationen und Pilotprogrammen für Anwendungen wie die Bestandsverwaltung in Innenräumen und Frachtdrohnen.

„Die Nachfrage nach Drohnenlösungen sowohl auf dem Verteidigungs- als auch auf dem kommerziellen Markt wächst weiterhin im zweistelligen Bereich, und wir sind überzeugt, dass wir im Jahr 2026 und darüber hinaus bedeutsame Marktanteile gewinnen können“, fügte Dr. Passley hinzu. „Unsere zeitnahe Reaktion auf neue Anforderungen auf internationaler Ebene hat uns als führendes Unternehmen im Drohnenbereich positioniert. Wir entwickeln Produkte für die Land-, See- und Luftverteidigung, die sich mit kritischen asymmetrischen Formen der modernen Kriegsführung befassen, d. h. mit feindlichen Bedrohungen, deren Einsatz kostengünstig ist, deren Abwehr mit traditionellen Abfangmethoden jedoch außerordentlich teuer ist. Unser kleiner Einweg-Interceptor P-1, dessen Preis auf unter 5.000 USD festgelegt werden soll, ist in der Lage, Drohnenschwärme zu bekämpfen, und unsere IQ Aqua, die Unterwasserminen erkennen und darauf reagieren kann, ohne Taucher oder bemannte Schiffe zu gefährden, wird unseren Kunden im Verteidigungsbereich kostengünstige und skalierbare Lösungen bieten. Darüber hinaus haben wir in diesem Monat bekannt gegeben, dass wir zurzeit eine Produktionsstätte und Betriebe in der Ukraine aufbauen, um die Produktion unserer Verteidigungs-Interceptor-Systeme zu beschleunigen, sowie eine Testanlage, um unsere Produkte in einem Umfeld mit realen Bedrohungen zu testen“, sagte Dr. Passley abschließend.

Über ZenaTech

ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service- (DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit mehreren Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Roll-up-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und moderne KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte, multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und moderne Computertechnologien für Anwendungen in den Bereichen Behörden, Verteidigung und Industrie integrieren. Dies beinhaltet multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen. Sein Produktportfolio umfasst die ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungszwecke und Spezialfracht, die IQ Nano für die Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die IQ Square für Inspektionen und Wartungsarbeiten im Außenbereich, die IQ Quad für die Landvermessung sowie die IQ Aqua für Unterwasseranwendungen. ZenaDrone betreibt drei weltweite Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und treibt die Entwicklung von maritimen Counter-UAS-Drohnen sowie integrierter Verteidigungssysteme voran.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „planen“, „vorhersehen“, „anstreben“, „suchen“, „ist/sind wahrscheinlich“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich seiner Drohnen ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift „Risk Factors“ auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die „SEC“) auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov, eingereicht hat, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Zenatech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 1,725EUR auf Tradegate (29. April 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.