Studie von Harvard Business Review Analytic Services deckt Lücke zwischen KI-Ambitionen und Umsetzungsreife in Unternehmen auf

CLEVELAND, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, ein weltweit führender Anbieter von Enterprise Content Management (ECM) und der Pionier von KI-gesteuerter Content Intelligence mit der Content Innovation Cloud, gab heute eine neue Studie von Harvard Business Review Analytic Services bekannt. Die Studie mit dem Titel Bridging the Readiness Gap to the Agentic Enterprise zeigt, dass die KI-Ambitionen von Unternehmen schneller voranschreiten als die Schaffung der für die Umsetzung erforderlichen Voraussetzungen. Unternehmen erkennen zunehmend, dass KI-Erfolg vernetzte Daten, Inhalte und Workflows voraussetzt – die meisten haben jedoch noch nicht die notwendigen betrieblichen Grundlagen für eine Skalierung geschaffen.

Studie zeigt, dass die meisten Unternehmen den Bedarf an vernetzten Daten, Inhalten und Arbeitsabläufen erkannt haben, aber nur wenige die für die Skalierung von KI erforderliche betriebliche Grundlage geschaffen haben

Besonders deutlich wird diese Diskrepanz beim Management von Unternehmensdaten. Während fast alle (94 %) Befragten sagen, dass gut vernetzte Daten, Prozesse und Anwendungen für eine erfolgreiche Einführung von KI sehr wichtig sind, gibt weniger als ein Drittel (27 %) an, dass diese Elemente in ihrem Unternehmen derzeit gut vernetzt sind. Und obwohl 65 % sagen, dass ihre strukturierten Daten einigermaßen oder vollständig für die KI-Nutzung vorbereitet sind, sagen nur 39 % dasselbe über ihre unstrukturierten Daten wie E-Mails, PDFs, Bilder, Videos und andere dokumentenbasierte Inhalte, die einen Großteil der Informationen ausmachen, auf die sich Unternehmen täglich verlassen.

Ungenutzte Chancen in unstrukturierten Daten

Für viele Unternehmen besteht das Problem nicht in einem Mangel an Daten. Ein Großteil der wichtigsten betrieblichen Informationen liegt weiterhin in unstrukturierten Daten vergraben, die über Repositories, Anwendungen und Workflows verteilt sind. Der Bericht legt nahe, dass zur Schließung der Lücke mehr erforderlich ist als der Einsatz neuer KI-Tools. Es wird darauf ankommen, eine solidere Grundlage für Governance, Zugriff und Workflow-Ausführung zu schaffen, vor allem, wenn sich Unternehmen auf agentenbasierte Formen der KI zubewegen.