Sichtbares Gold und Wolfram zum Bohrstart 2026 im Yukon

Sitka Gold (WKN A2JG70 / TSXV SIG) meldet einen vielversprechenden Start in die Bohrsaison 2026 auf dem RC Gold Projekt im Yukon. Denn bereits in den ersten Bohrkernen der laufenden Kampagne wurde auf den Zielgebieten Blackjack und Rhosgobel gleich mehrfach sichtbares Gold entdeckt! Und im Rhosgobel-Ziel stieß das Unternehmen zudem erneut auf groben Scheelit, ein verbreitetes Wolframmineral.

Das 60.000 Meter umfassende Diamantbohrprogramm läuft bereits auf Hochtouren und zielt primär auf die Erweiterung der bekannten Lagerstätten sowie die Überprüfung weiterer hochrangiger Ziele im Clear Creek Intrusive Complex ab. Aktuell sind vier Bohrgeräte im Einsatz, zwei weitere sollen in den kommenden Wochen hinzukommen.

Funde von sichtbarem Gold mit Bismutinit aus den ersten Diamantbohrungen des Jahres 2026 in den Zielgebieten Blackjack und Rhosgobel; Bild: Sitka Gold

Erste Bohrergebnisse und Fokus auf Expansion

Insgesamt hat Sitka Gold in diesem Jahr bislang schon rund 5.500 Meter gebohrt. Sechs Bohrlöcher sind bereits abgeschlossen und zeigten ausnahmslos Vorkommen von sichtbarem Gold. Vier weitere Bohrungen sind derzeit in Arbeit. Das Unternehmen weist richtigerweise darauf hin, dass sichtbares Gold zwar die Präsenz einer Mineralisierung bestätigt, konkrete Gehalte aber erst durch die noch ausstehenden Laboranalysen belegt werden. Dennoch werten die Geologen diese Funde in zwei zentralen Lagerstätten als starken Frühindikator.

Auf der Lagerstätte Blackjack sollen Tiefenbohrungen die Kontinuität hochgradiger Zonen unterhalb der derzeitigen Ressource nachweisen, um das Potenzial für einen Untertagebau auszuloten. Man knüpft dabei an starke vergangene Treffer an: Bohrloch 75 lieferte z.B. 45,0 Meter mit 4,52 g/t Gold ab 539,4 Metern Tiefe. Loch 76 durchteufte 65,0 Meter mit 2,0 g/t Gold ab 806,0 Metern – darin enthalten waren 8,0 Meter mit 4,80 g/t Gold ab 817,0 Metern sowie 6,6 Meter mit 5,53 g/t Gold ab 859,7 Metern.

Auf die Lagerstätte Rhosgobel entfallen allein rund 30.000 Meter des aktuellen Bohrprogramms. Ziel ist es hier, oberflächennahe Mineralisierungen weiter zu verfolgen sowie tiefere und südliche Zonen außerhalb der aktuellen Ressource zu testen. Rhosgobel weist aktuell eine geschlussfolgerte Ressource von 2,25 Millionen Unzen Gold auf (basierend auf 100,68 Millionen Tonnen mit 0,70 g/t Gold). Neben dem Gold bestätigen die Bohrkerne hier auch das Vorkommen von grobem Scheelit. Ein aktueller Bohrkern zeigte unter UV-Licht einen großen Scheelitkristall in einer Quarzader, der direkt mit sichtbarem Gold durchsetzt war. Diese Kombination verdeutlicht, dass Rhosgobel als mineralogisch komplexes System verstanden werden muss.

Ein Beispiel für einen großen Scheelit-Kristall (oberes Foto), beleuchtet mit ultraviolettem Licht, in einer Quarzader im Bohrkern der Bohrung DDRCRG-26-044; Bild Sitka Gold

Das RC Gold Projekt von Sitka Gold im Überblick

RC Gold ist das Flaggschiff von Sitka Gold und liegt im Herzen des Tombstone Gold Belt im Yukon, rund 100 Kilometer östlich von Dawson City. Die wesentlichen Eckdaten noch einmal auf einen Blick:

Infrastruktur & Größe: Ein 447 Quadratkilometer großes, zusammenhängendes Landpaket, das ganzjährig über eine Schotterstraße vom Klondike Highway aus erreichbar ist.

Geologie: Bislang drei oberflächennahe, durch Tagebaugrenzen beschränkte Lagerstätten (Blackjack, Eiger, Rhosgobel) innerhalb des etwa 5 mal 12 Kilometer großen Clear Creek Intrusive Complex.

Gesamtressource: 1.291.000 Unzen Gold in der Kategorie „angezeigt“ (indicated) sowie 3.829.000 Unzen Gold in der Kategorie „vermutet“ (inferred).

Das bedeutet Sitka hat auf RC Gold bereits jetzt, wo das bislang größte Bohrprogramm der Unternehmensgeschichte gerade erst angelaufen ist, 5,12 Mio. Unzen Gold nachgewiesen.

Fazit: Mit den frühen Nachweisen von sichtbarem Gold und Wolfram hat Sitka Gold einen positiven ersten Fingerzeig für die Saison 2026 geliefert. Jetzt darf man gespannt auf die Ergebnisse der ersten ausstehenden Laboranalysen sein, die bereits einen Hinweis geben könnten, wie stark Sitka das Vererzungssystem auf RC Gold in diesem Jahr tatsächlich ausweiten kann!

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