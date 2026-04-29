Leonardo sichert sich Flughafenauftrag: Der nächste Wachstumstreiber?

Das Projekt umfasst den vollständigen Austausch des bestehenden Gepäckfördersystems in Terminal 1 durch Leonardos fortschrittliche MBHS-Technologie (Multisort Baggage Handling System) mit Quergurtsystem. Die Umsetzung erfolgt in mehreren Phasen, um den laufenden Flughafenbetrieb nicht zu beeinträchtigen. Der Hamburg-Auftrag ist für Leonardo mehr als nur ein einzelner Flughafen-Deal. Er zeigt, dass sich der Konzern neben Rüstung, Luftfahrt, Raumfahrt und Cybersecurity auch im Geschäft mit kritischer ziviler Infrastruktur stärker positioniert.

Leonardo baut seine Präsenz im Bereich der Flughafenautomatisierung weiter aus und hat den Auftrag zur Modernisierung und Erweiterung der Gepäckabfertigungsanlage am Flughafen Hamburg erhalten. Der Flughafen ist ein wichtiger internationaler Verkehrsknotenpunkt, der massiv in die Verbesserung seiner Serviceleistungen investiert. Das Projekt, das für den Zeitraum 2026–2029 geplant ist, wird die Abläufe in Terminal 1 und im Plaza-Bereich optimieren und eine zuverlässige Sortierkapazität für die jährlich eine Million Passagiere des deutschen Flughafens gewährleisten.

Für Leonardo ist Hamburg zudem ein Referenzprojekt in Deutschland. Nach dem Erfolg am Frankfurter Flughafen ist Hamburg bereits der zweite große deutsche Flughafen, der auf die MBHS-Technologie setzt. Damit stärkt Leonardo seine Position als Technologiepartner für europäische Flughäfen und kann den Auftrag als Türöffner für weitere Modernisierungsprojekte nutzen.

Der Zeitpunkt passt zur Entwicklung des Automatisierungsgeschäfts. Erst im März meldete Leonardo einen neuen Auftrag am Flughafen Malta und erklärte, inzwischen 50 MBHS-Cross-Belt-Sorter-Systeme weltweit verkauft zu haben. Die Technik ist bereits in Europa, Asien, dem Nahen Osten, Indien und den USA im Einsatz. Für das Jahr 2026 rechnet Leonardo mit Aufträgen von rund 25 Milliarden Euro, einem Umsatz von rund 21 Milliarden Euro, einem EBITA von etwa 2,03 Milliarden Euro und einem Free Operating Cashflow von rund 1,11 Milliarden Euro.

Die Aktie ist am Mittwoch 15:40 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,29 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 52,61 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Die Leonardo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 52,58EUR auf Tradegate (29. April 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.