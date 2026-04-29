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    EU gibt grünes Licht für Heidemark-Übernahme durch Briten

    EU gibt grünes Licht für Heidemark-Übernahme durch Briten
    Foto: Siarhei - 356130783

    BRÜSSEL/AHLHORN (dpa-AFX) - Der niedersächsische Putenfleischproduzent Heidemark kann wie geplant den Besitzer wechseln. Die EU-Kommission hat den Verkauf an Boparan Private Office mit Sitz im britischen Birmingham nun freigegeben, wie die Behörde in Brüssel mitteilte. Der Zusammenschluss werfe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf, hieß es.

    Das bisherige Familienunternehmen in Ahlhorn (Landkreis Oldenburg) hatte die Übernahme durch Boparan im Februar angekündigt. Alle Standorte und Arbeitsplätze sollen damaligen Angaben zufolge erhalten bleiben. Auch der Markenname Heidemark bleibe bestehen. Geschäftsführung und Management bleiben an Bord.

    Heidemark ist nach eigenen Angaben Europas größter Putenfleischproduzent. Das Unternehmen beschäftigt demnach 2.300 Mitarbeiter an fünf Standorten. Der Umsatz liege aktuell bei rund 760 Millionen Euro./fjo/DP/jha





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