Anleger alarmiert: Fed als Auslöser – kippen Gold und Silber jetzt?

Gold und Silber bereits vor dem Fed-Termin in der Bredouille

Aufgrund der aktuellen Gemengelage stehen Gold und Silber bereits im Vorfeld unter Druck. Der Goldpreis nähert sich bedenklich der wichtigen Marke von 4.500 US-Dollar. Endet jetzt die Goldrallye? Bei Silber ist die Lage noch explosiver. Der Silberpreis musste von seinem Vorhaben, die 80 US-Dollar zu attackieren, ablassen. Stattdessen gerät der Preis auf der Unterseite immer weiter in Bedrängnis. Silber nimmt bereits den eminent wichtigen Preisbereich von 70 US-Dollar ins Visier. Die Situation droht vollends zu kippen. Droht Silber jetzt aus charttechnischer Sicht ein Preisschock?

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Gold und Silber schwächeln. Die noch vor wenigen Handelstagen zu beobachtenden Erholungsversuche mündeten in einer neuen Preisschwäche. Ob sich das Ganze zu einem Preisdebakel entwickeln wird, dürfte maßgeblich von der Fed abhängen. Die festgefahrenen Verhandlungen im Iran-Krieg und die anhaltende Blockade der Straße von Hormus treiben Anlegern und Investoren die Schweißperlen auf die Stirn und die Anleiherenditen nach oben. Der Markt preist aufgrund der Inflationssorgen ein Szenario ein, in dem die wichtigen Noten- und Zentralbanken doch länger die Leitzinsen hochhalten könnten, als bislang angenommen. Sollten sich gar Zinsanhebungen abzeichnen, wäre das wohl der „Todesstoß“ für Gold und Silber. Aber so weit ist es noch nicht.

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Was ist von der Fed zu erwarten?

Es bekanntlich die letzte planmäßige Sitzung des FOMC der Fed unter der Leitung Powells. Mitte Mai läuft sein Vertrag aus. Eine Anhebung der Leitzinsen jetzt im Mai würde sehr überraschen. Damit ist nicht zu rechnen. Die Frage ist nur, wie die Fed die begleitenden Kommentare ausgestalten wird – gerade unter dem Aspekt einer möglichen Fortsetzung der restriktiven Geldpolitik und dem Aspekt des Übergangs, der durch den Wechsel an der Fed-Spitze ansteht. Bei (fast) jedem Wort dürfte daher die sprichwörtliche Goldwaage zum Einsatz kommen.

Fazit - Kippen Gold und Silber jetzt?

Für Gold und Silber brechen entscheidende Stunden und Tage an. Doch auch die Aktienindizes, wie Dax, Dow Jones Ind. und Nasdaq 100, sehen der Fed-Entscheidung mit einer gewissen Unruhe entgegen. Rund um den Veröffentlichungszeitpunkt der Zinsentscheidung ist mit Verwerfungen zu rechnen. Im Allgemeinen brauchen die Märkte ein wenig, um sich zu „orientieren“. Im Vorfeld der Fed-Entscheidung ziehen die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen an und nehmen erneut die Marke von 4,4 Prozent ins Visier. Dieses spiegelt eine Veränderung in der Erwartungshaltung wider: Der Markt preist offenkundig eine länger anhaltende restriktive Geldpolitik ein. Sollten die heutigen Kommentare diese Erwartungshaltung aber nicht stützen, könnte sich der Würgegriff für Gold und Silber sogar etwas lösen.

Ob Gold und Silber tatsächlich aus ihren übergeordnet noch immer intakten Rallyeszenarien kippen, dürfte sich noch im Frühjahr entscheiden. Brenzlig wird es, sollte der Goldpreis unter den Bereich 4.100 US-Dollar / 4.000 US-Dollar laufen und der Silberpreis unter den Bereich von 61 US-Dollar / 60 US-Dollar. Bis dahin ist alles im grünen Bereich.

Den Aktien der Gold-Silberproduzenten könnte ein wilder Ritt bevorstehen. Bereits ein flüchtiger Blick auf den Arca Gold Bugs Index verdeutlicht, dass Barrick Mining, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines & Co. vor schwierigen Handelstagen stehen. Der Arca Gold Bugs Index scheiterte zuletzt mit dem Versuch, den wichtigen Kursbereich von 900 Punkten zurückzuerobern. Das hätte der Erholung noch einmal Schwung geben können. Stattdessen drehte der Wind. Die Vehemenz des Rücksetzers lässt für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwarten. Selbst ein Test des März-Tiefs bei 630 Punkten ist nicht auszuschließen. Darunter sollte es dann aber nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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