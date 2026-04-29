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    Energietechnik

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    Siemens Energy: Warum die 2.700-Prozent-Rallye fundamentale Basis hat

    Gasturbinen, Transformatoren und Netzinfrastruktur aus einer Hand – Siemens Energy sitzt an den zentralen Engpässen der KI-Infrastruktur. Liefertermine für große Gasturbinen reichen bereits bis 2029 und 2030.

     

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    Siemens Energy ist in gut zwei Jahren um über 2.700 Prozent gestiegen – von 6,50 Euro Ende 2023 auf 188 Euro Allzeithoch am 24. April 2026. Die entscheidende Frage ist nicht, ob die Rallye beeindruckend war. Die Frage ist, ob die Substanz mitgewachsen ist.

    In meiner Heibel-Ticker Wunschanalyse letzte Woche bin ich dieser Frage nachgegangen – mit 251 Stimmen war Siemens Energy der meistnominierte Titel, noch vor Microsoft und der Deutschen Telekom. Das Ergebnis: Die Substanz ist da. Aber der Preis lässt wenig Spielraum.

    Warum KI-Rechenzentren Siemens Energy zum Systemlieferanten machen

    KI-Rechenzentren brauchen Dauerstrom – 24 Stunden, 7 Tage, 365 Tage. Wind und Sonne liefern das nicht verlässlich, Kernkraft kommt in vielen Ländern zu spät, Gas ist die pragmatische Lösung. Siemens Energy liefert nicht nur Gasturbinen, sondern auch Transformatoren, Hochspannungstechnik und Netzinfrastruktur – alles aus einer Hand.

    Das ist der entscheidende Unterschied zu Wettbewerber Mitsubishi Power, der stark im Turbinengeschäft, aber schwächer in der Systemintegration ist. GE Vernova ist der direkteste Konkurrent mit ähnlicher Systemtiefe – aber heute schon höherer Bewertung, während Siemens Energy gewinnseitig noch Luft nach oben hat.

    Der Auftragsbestand lag im ersten Quartal 2026 bei 146 Mrd. Euro, der Jahresumsatz bei 39 Mrd. Euro. Liefertermine für große Gasturbinen werden bereits für 2029 und 2030 vergeben. Das ist kein Hype, sondern ein mehrjähriger Arbeitsvorrat mit wachsenden Margen.

    Hält Siemens Energy diese Marktposition für realistisch oder sehen Sie GE Vernova als stärkere Wahl? Kommentieren Sie gerne unten.

    Gamesa: Die Bewertungsbremse verliert an Kraft

    Der langjährige Schwachpunkt war die Windtochter Siemens Gamesa. Milliardenverluste, staatliche Garantien, Krisenstimmung. Im Geschäftsjahr 2025 lag der Verlust noch bei 1,364 Mrd. Euro. Im ersten Quartal 2026 waren es nur noch 46 Mio. Euro. Der Break-even im laufenden Geschäftsjahr ist greifbar.

    Das EV/EBITDA – Unternehmenswert geteilt durch operatives Ergebnis – liegt bei 20. Angesichts eines erwarteten Gewinnsprungs von rund 90 Prozent im laufenden Jahr erscheint das günstig. Fällt die Gamesa-Bremse weg, dürfte der Markt Siemens Energy neu einordnen.

    Das Risiko: Wenn zu viel investiert wird

    Siemens Energy und Wettbewerber investieren massiv in neue Kapazitäten – rund 1 Mrd. US-Dollar fließen allein in den Ausbau der US-Produktion. Entsteht irgendwann ein Angebotsüberhang, schwindet die Preissetzungsmacht. Dieses Muster ist aus der Chip-Industrie bekannt.

    Für die kommenden Jahre spricht der strukturell wachsende Strombedarf durch KI, Elektrifizierung und Rechenzentren, der auf jahrelang vernachlässigte Netze trifft. Aber der Zyklus sollte auf dem Radar bleiben.

    Einschätzung

    Wer investiert ist, würde die Position halten, solange der mittelfristige Aufwärtstrend intakt bleibt. Eine Konsolidierung nach dem starken Lauf wäre ein gesundes Zeichen. Wer noch nicht investiert ist, würde dem aktuellen Kurs nicht nachlaufen – eine Konsolidierung wäre der sachlichere Einstieg. Läuft die Aktie in Richtung 250 Euro ohne neue fundamentale Nachrichten, wäre in meinen Augen eine faire Bewertung erreicht.

    Nächster Impulsgeber: Halbjahresbericht am 12. Mai 2026.

    Sehen Sie Siemens Energy auf dem aktuellen Niveau noch als Kauf – oder ist die Rallye für Sie gelaufen? Ich lese Ihre Einschätzung gerne.



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    Autor
    Stephan Heibel
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    Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.
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    Verfasst von Stephan Heibel
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Energietechnik Siemens Energy: Warum die 2.700-Prozent-Rallye fundamentale Basis hat Siemens Energy ist vom DAX-Sorgenkind zum Engpassgewinner der KI-Revolution geworden. Der Auftragsbestand von 146 Mrd. Euro, das Ende der Gamesa-Verluste und ein EV/EBITDA von 20 zeigen: Hinter der Rallye steckt Substanz. Aber der Preis lässt keinen Spielraum für Enttäuschungen.

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