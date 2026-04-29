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    Verisk Analytics Aktie legt am 29.04.2026 stark zu

    Am 29.04.2026 ist die Verisk Analytics Aktie, bisher, um +6,35 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Verisk Analytics Aktie.

    Besonders beachtet! - Verisk Analytics Aktie legt am 29.04.2026 stark zu
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Verisk Analytics ist ein US-Daten- und Analyseanbieter für Versicherer, Energie- und Finanzbranche. Kernleistungen: Risiko- und Schadendaten, Pricing-Modelle, Betrugserkennung, regulatorische Reporting-Tools. Starke Marktstellung im US-Sachversicherungssegment. Wichtige Wettbewerber: Moody’s, S&P Global, LexisNexis Risk, Guidewire. USP: proprietäre Datensätze, tiefe Branchenintegration, hohe Wechselkosten.

    Verisk Analytics aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 29.04.2026

    Die Verisk Analytics Aktie konnte bisher um +6,35 % auf 159,00 zulegen. Das sind +9,50  mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg bei Verisk Analytics konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -17,55 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verisk Analytics Aktie damit um +2,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,91 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Verisk Analytics um -20,75 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,20 % geändert.

    Verisk Analytics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,25 %
    1 Monat -4,91 %
    3 Monate -17,55 %
    1 Jahr -40,23 %
    Stand: 29.04.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Verisk Analytics Aktie

    Es gibt 131 Mio. Verisk Analytics Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,70 Mrd.EUR € wert.

    Verisk Reports First Quarter 2026 Financial Results


    Revenue was $783 million, up 3.9%, and up 4.7% on an organic constant currency (OCC) basis, a non-GAAP measure.Net income was $234 million, up 0.8%.Adjusted EBITDA, a non-GAAP measure, was $438 million, up 5.0%, and up 5.9% on an OCC basis.Diluted …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Verisk Analytics

    S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,67 %.

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    Ob die Verisk Analytics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verisk Analytics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verisk Analytics

    +4,64 %
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    -16,58 %
    -39,27 %
    -13,49 %
    -2,35 %
    +124,35 %
    +754,05 %
    ISIN:US92345Y1064WKN:A0YA2M
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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