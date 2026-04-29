Verisk Analytics Aktie legt am 29.04.2026 stark zu

Die Verisk Analytics Aktie konnte bisher um +6,35 % auf 159,00€ zulegen. Das sind +9,50 € mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Verisk Analytics ist ein US-Daten- und Analyseanbieter für Versicherer, Energie- und Finanzbranche. Kernleistungen: Risiko- und Schadendaten, Pricing-Modelle, Betrugserkennung, regulatorische Reporting-Tools. Starke Marktstellung im US-Sachversicherungssegment. Wichtige Wettbewerber: Moody’s, S&P Global, LexisNexis Risk, Guidewire. USP: proprietäre Datensätze, tiefe Branchenintegration, hohe Wechselkosten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei Verisk Analytics konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -17,55 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verisk Analytics Aktie damit um +2,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,91 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Verisk Analytics um -20,75 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,20 % geändert.

Verisk Analytics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,25 % 1 Monat -4,91 % 3 Monate -17,55 % 1 Jahr -40,23 %

Informationen zur Verisk Analytics Aktie

Stand: 29.04.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 131 Mio. Verisk Analytics Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,70 Mrd.EUR € wert.

Revenue was $783 million, up 3.9%, and up 4.7% on an organic constant currency (OCC) basis, a non-GAAP measure.Net income was $234 million, up 0.8%.Adjusted EBITDA, a non-GAAP measure, was $438 million, up 5.0%, and up 5.9% on an OCC basis.Diluted …

So schlagen sich die Wettbewerber von Verisk Analytics

S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,67 %.

Verisk Analytics Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verisk Analytics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verisk Analytics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.