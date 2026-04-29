Aktie dreht auf: Rüstungs-Geheimtipp Vincorion im Analysten-Check

Für die Analysten der Berenberg Bank ist Vincorion, das 2022 aus dem Jenoptik-Konzern ausgegliedert worden war, ein klarer Profiteur des europäischen Aufrüstungsbooms. Sie setzen das Kursziel für die erst seit Februar 2026 an der Börse gelistete Aktie auf 26 Euro – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von knapp 45 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.

Der Rüstungszulieferer Vincorion mit Sitz in Wedel bei Hamburg entwickelt und fertigt Stromversorgungssysteme sowie mechatronische Lösungen für Militärfahrzeuge und Luftfahrtplattformen – darunter den Leopard-2-Panzer, das Schützenpanzerfahrzeug Puma, den Boxer sowie das US-amerikanische Patriot-Flugabwehrsystem. In rund 85 Prozent seiner Umsätze ist Vincorion Alleinlieferant, was dem Unternehmen eine außerordentliche Preissetzungsmacht und Planungssicherheit sichert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit Unterstützung der Analysten springt die Aktie am Mittwoch mehr als 7 Prozent an.

Ersatzteile und Wartungsleistungen machen derzeit gut die Hälfte der Erlöse aus – ein struktureller Vorteil, der die Margen deutlich über den Branchenschnitt hebt. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 weisen die Berenberger eine bereinigte EBIT-Marge von 16,5 Prozent aus; bis 2028 soll dieser Wert auf 20 Prozent steigen. Das läge gleichauf mit den profitabelsten deutschen Rüstungskonzernen wie Rheinmetall oder Renk.

Rückenwind kommt vom Markt: Deutschland plant laut Berenberg-Schätzungen, sein Verteidigungsbudget bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 20 Prozent auf rund 157 Milliarden Euro auszubauen. Vincorion erwirtschaftet 60 Prozent seiner Erlöse auf dem Heimatmarkt– ein höherer Deutschlandanteil als bei Rheinmetall oder Renk. Der Auftragsbestand des Unternehmens hat sich seit 2022 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 32 Prozent auf inzwischen über eine Milliarde Euro aufgebaut.

Für die kommenden Jahre prognostizieren die Analysten ein Umsatzwachstum von 18 Prozent jährlich bis 2030. Wesentliche Wachstumstreiber sind neben dem Basisgeschäft zwei neue Produkte: ein elektrischer Rettungswinden für den Airbus H145, für den bereits ein Rahmenvertrag über 228 Millionen Euro unterzeichnet ist, sowie ein modulares taktisches Stromversorgungssystem für Militärlager. Für Letzteres hat die Bundeswehr einen ersten Auftrag über 26 Millionen Euro erteilt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



