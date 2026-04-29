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Aktien New York Ausblick: Wenig Bewegung vor Zinsentscheid und Tech-Zahlen
(Im vorletzten Absatz, letzter Satz wurde eine Angabe ergänzt)
NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen zeichnet sich zur Wochenmitte eine uneinheitliche, aber insgesamt wenig bewegte Eröffnung ab. Im Fokus stehen die erst nach Börsenschluss angekündigten Quartalszahlen der Tech-Giganten Alphabet , Microsoft , Amazon und Meta . Noch im Handelsverlauf wird zudem die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekanntgeben.
Eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 nach dem Rücksetzer vom Vortag 0,2 Prozent höher auf 27.074 Punkte. Damit nimmt der technologielastige Auswahlindex tendenziell wieder Kurs auf neue Bestmarken - die letzte hatte er zu Wochenbeginn aufgestellt, ebenso der marktbreite S&P 500 . Den Leitindex Dow Jones Industrial erwartet IG am Mittwoch 0,1 Prozent tiefer bei 49.086 Punkten.
Nach einem kritischen Medienbericht über OpenAI, der am Dienstag für deutliche Kursverluste bei Chip- und anderen Technologiewerten gesorgt hatte, wolle er sehen, wie es mit dem Wachstum der Tech-Größen abseits des KI-Forschungsunternehmens aussehe, schrieb Angelo Zino, Aktienanalyst bei CFRA Research. Er gehe indes davon aus, dass dieses stark ausfallen werde, "und ich glaube, dass diese Unternehmen in den nächsten paar Quartalen in der Lage sein werden, sich von OpenAI weg zu diversifizieren".
In einem durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfeld wird die Fed ihre Leitzinsen voraussichtlich zum dritten Mal in Folge nicht verändern. Auch der anhaltende politische Druck durch US-Präsident Donald Trump dürfte sie nicht zu einer Leitzinsänderung bewegen. "Ein wichtiges Argument gegen eine Zinssenkung dürfte die jüngste Preisentwicklung sein", schreibt Commerzbank-Experte Bernd Weidensteiner. Im Fokus steht zudem der bald anstehende Wechsel an der Notenbank-Spitze.
Eine Vielzahl von Unternehmen berichtete am Mittwoch schon vor dem Börsenstart über ihre Geschäftsentwicklung. Die Aktien von Seagate steuerten mit einem vorbörslichen Kurssprung von gut 15 Prozent auf ein Rekordhoch zu. Der Hersteller von Festplattenlaufwerken übertraf sowohl mit den Zahlen für das vergangene als auch mit dem Ausblick auf das laufende Quartal die Erwartungen. Ähnlich sah es beim Halbleiterhersteller NXP aus, dessen Titel mit plus 21 Prozent den höchsten Stand seit ihrem Rekord im Juli 2024 erreichen würden.
Beim Brennstoffzellen-Spezialisten Bloom Energy zeichnet sich mit einem Kurssprung von 18 Prozent eine weitere Rekordjagd ab. Er punktete bei den Anlegern mit einem angehobenen Jahresumsatzziel.
Die Aktien von Visa verteuerten sich dank überraschend guter Quartalszahlen um 5,6 Prozent. Zum Umsatzwachstum, das dem Zahlungsdienstleister zufolge so stark ausfiel wie seit 2022 nicht mehr, schrieb die US-Investmentbank Goldman Sachs, Visa habe mehr als die übliche Umsatzüberraschung geliefert.
Für die Papiere von T-Mobile US ging es um 2,7 Prozent hoch. Die US-Tochter der Deutschen Telekom gewann im ersten Quartal deutlich mehr neue Kunden hinzu als erwartet. Für das Jahr ist das Unternehmen hier nun optimistischer als bisher.
Biogen trotzte einer Senkung der Jahresprognose für das Ergebnis je Aktie - die nach Verlusten zuletzt stabilisierten Titel des Biotech-Unternehmens verteuerten sich um weitere 1,6 Prozent.
Dagegen sackten die Aktien von Robinhood um fast 12 Prozent ab. Der Finanzdienstleister verschreckte die Anleger mit einem 18-prozentigen Anstieg der Ausgaben zum Jahresauftakt.
GE Healthcare droht mit einem Kursrückgang um 6,6 Prozent ein Tief seit April vergangenen Jahres. Der Medizintechnikkonzern schraubte sein Ziel für das bereinigte Jahresergebnis je Aktie nach unten. Dass Booking den Jahresausblick wegen der Auswirkungen des Nahostkonflikts senkte, brockte dem Betreiber von Online-Reiseportalen ein vorbörsliches Minus von 5,5 Prozent ein.
Bei Teradyne zeichnen sich mit fast minus 10 Prozent weitere Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Rekordhoch ab. Der Hersteller von Testsystemen für Mikroprozessoren und weiteren elektronischen Bausteinen konnte die Anleger mit seinem Ausblick nicht überzeugen./gl/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 221,3 auf Tradegate (29. April 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -6,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 132,83 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +32,99 %/+55,15 % bedeutet.
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Zusammen 1991,37 Euro netto
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Was gibt es neues bei mir?
Investieren mit Son Goku
Ich habe mal wieder nach Aktien geschaut, die von den Zoll- und Energiekrisen nicht direkt betroffen sind, aus der Region Japan, um nochmal den günstigen Yen zu nutzen und bin gelandet bei „Manga & Anime“.
Die japanische Manga-Kultur wird in die ganze Welt exportiert und prägt die Ästhetik vieler Comics bei uns. Mangas und Anime haben eine große und vor allem sehr treue Fangemeinde – und das ist sehr viel wert. Die Fans treffen sich auf Conventions, betreiben ‚Cosplay‘ – dh sie kleiden sich entsprechend ihres Idols. Das sind tolle Veranstaltungen. Wer es mal sehen mag: In der Heimat unseres Chefs – Augsburg – findet am 10 Mai auch ein Japan Fest statt. Es gibt – japanische Speisen, Einblicke in die Kultur – und jede Menge Cosplay-Gruppen.
Eine Anmerkung am Rande. Das ist die erste Analyse, die ich ausschließlich mit Seeking Alpha Daten gemacht habe, nachdem Marketscreener den Zugriff auf Fundamentaldaten eingeschränkt hat.
Ok, nun aber zur Sache.
Im Sektor aktiv und börsennotiert sind
·Sega Sammy
·Toei Animation
·Toho
·Square Enix
·Kadokawa
Wer fehlt. Natürlich das legendäre aber private Ghibli-Studio.
Sega Sammy
Sega, ein Computerspielhersteller schloss sich im Jahr 2004 mit Sammy, einem großen Hersteller von Spielautomaten, zusammen zur Sega Sammy Holding. In der Gruppe gibt es aber auch Aninme – in der Tocherfirma https://www.tms-e.co.jp/global/.
Toei Animation
Toei Animation ist bekannt geworden mit Dragon Ball Z (1989), One Piece (2000), Digimon (1999) und Sailor Moon (1993) – neben vielen anderen natürlich. Obwohl die genannten Anime schon über 20 Jahre alt sind, generieren sie noch immer einen starken Umsatz.
Source Claude
Source Claude
Toei verdient ausserdem Geld mit Merchandising; allerdings stellt Toei selbst keine Merchandising Artikel her. Toei hat mit Bandai Namco einen Vertrag zur Herstellung der Toys geschlossen.
Toho
Toho engagiert sich in der Produktion und im Vetrieb von Filmen – unter anderem auch von TMS Entertainment (siehe Sega Sammy) und Studio Ghibli. Dazu zählen auch die berühmten Doraemon Filme.
Square Enix
Square Enix produziert Videospiele und Mangas, primär für den japanischen Markt, es gibt aber auch einen Digitalvertrieb für Nordamerika und Frankreich
Kadokawa
Kadokawa produziert Manga, Romane, Film/Anime und Computerspiele.
Eine Auswahl aktuelle Romane (Source Kadokawa Website)
Kadokawa betreibt ein schönes Museum in Tokorozawa, wo man in einer großen Bibliothek Bücher lesen kann. Es gibt auch ein paar in English, aber wenige.
Business Performance
Profitability
RoE
Wir sehen zweistellige Renditen bei Toei, Sega und Toho. Square Enix und Kadokawa wirken hier ein bisschen schwach.
ROIC
Source Claude: ROIC Toei Animation
Ich habe zum einen den ROIC von Claude berechnen lassen und es parallel auch mal selbst mit den Zahlen von Seeking Alpha berechnet. Erfreulicherweise mit dem gleichen Ergebnis.
Zwei Firmen stechen deutlich heraus, Toei and Square Enix. ROIC Werte über 30 sind großartig. Das sind extrem profitable Unternehmen.
Auch hier präsentiert sich Toei am besten. Square Enix konnte die 15% für eine Weile halten, ist jetzt aber abgeflacht.
Revenue Growth
Gemäß dem Plan „Vision2030“ möchte Toei den Umsatz bis FY2031 verdoppeln und 60% der Umsätze im Ausland erzielen.
Financial Performance
Debt / Equity
Square Enix und Toei haben keine Verschulung. Das mag ich immer gern, weil es dem Unternehmen in einem potentiell schwierigen Umfeld mehr Spielraum lässt.
Sortino Ratio
Betrachtet man das Sortino-Ratio als Risko-Kennzahl, zeigen Toei und Kadokawa eine bessere zu erwartende Rendite relativ zum Down-Side Risk
Share Performance
Toei liegt auf der langen Zeitachse weit vorn. Normalerweise fehlt mir oft der Mut in ein Unternehmen einzusteigen, das schon 1000% gestiegen ist. Bei Toei würde ich da eine Ausnahme machen.
Fair Value
Ich habe einmal Claude gebeten, den Fair Value auszurechnen und mit dem Base Case von 3200 JPY gibt es noch ein Upside von 22%. Das ist selten heutzutage.
P/E
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Der Bereich der P/E Werte ist gross. Toho und Sega erscheinen günstiger. Kadokawa und Square Enixhaben sich deutlich verteuert. Toei ist auch nicht mehr ganz günstig, aber noch in einem Bereich, den ich mir vorstellen kann.
Summary
Positionsauflösung von Intel