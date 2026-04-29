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    Karbon-X führt den Corporate Emissions Calculator ein, da der Druck zur Quantifizierung des CO2-Risikos zunimmt

    Karbon-X führt den Corporate Emissions Calculator ein, da der Druck zur Quantifizierung des CO2-Risikos zunimmt
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    Das digitale Tool ermöglicht es Unternehmen, Emissionen schnell zu erfassen und sofort Maßnahmen zu ergreifen, während sie sich auf die Einhaltung von Vorschriften und die Teilnahme am CO2-Markt vorbereiten.

     

    CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 29. April 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“), ein vertikal integrierter Anbieter von Klimalösungen, der sowohl auf dem regulierten als auch auf dem freiwilligen CO2-Markt tätig ist, stellte heute seinen Corporate Emissions Calculator (Emissionsrechner für Unternehmen) vor, ein digitales Tool, das Organisationen dabei helfen soll, Emissionen in wichtigen Betriebsbereichen schnell zu quantifizieren und von der Messung zum Handeln überzugehen.

     

    Da sich die regulatorischen Rahmenbedingungen weiterentwickeln und die Erwartungen hinsichtlich der Offenlegung von Emissionen steigen, sehen sich Unternehmen aus verschiedenen Branchen – darunter Energie, Fertigung, Luftfahrt und Logistik – einem zunehmenden Druck ausgesetzt, ihr CO2-Risiko zu verstehen und zu steuern. Viele bestehende Lösungen sind nach wie vor komplex, zeitaufwändig und auf externe Berater angewiesen, was zu Verzögerungen führt, während Unternehmen gleichzeitig dazu gedrängt werden, schneller und präziser zu handeln.

     

    Der Corporate Emissions Calculator von Karbon-X schließt diese Lücke, indem er es Unternehmen ermöglicht, Betriebsdaten wie Fuhrpark, Flugreisen, Pendelverkehr der Mitarbeiter und Serverauslastung einzugeben, um über eine optimierte, benutzerfreundliche Oberfläche sofort eine Emissionsschätzung zu generieren. Unternehmen können dann umgehend Maßnahmen ergreifen, indem sie verifizierte Klimaprojekte direkt über die Plattform unterstützen. Dies ermöglicht es Unternehmen, in einem immer strengeren regulatorischen Umfeld schneller von der ersten Bewertung zu fundierten Entscheidungen zu gelangen.

     

    Das Tool dient zudem als direkter Einstieg in das umfassendere Ökosystem von Karbon-X und ermöglicht es Unternehmen, über die bloße Sichtbarkeit von Emissionen hinauszugehen und durch verifizierte Klimaprojekte – einschließlich des Kaufs und der Stilllegung von Emissionszertifikaten – sofortige Maßnahmen zu ergreifen sowie strukturierte Compliance-Planung, die Beschaffung von Emissionszertifikaten und Unterstützung bei der Berichterstattung in Angriff zu nehmen.

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