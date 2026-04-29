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    Sondo AI feiert einjähriges Bestehen als einer der angesagtesten KI‑Musikvideo‑Generatoren und verändert die Erstellung von Musikvideos

    SINGAPUR, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Die Plattform für KI-Musikvideogenerierung Sondo feiert in diesem Monat ihr einjähriges Bestehen und blickt auf ein Jahr zurück, in dem die Plattform schnell auf mehr als 10 Millionen Nutzer weltweit gewachsen ist und dazu beigetragen hat, KI‑generierte Musikvideos im Mainstream zu verankern. Was als aufstrebendes kreatives Werkzeug begann, hat sich schnell zu einem Katalysator für strukturelle Veränderungen in der Musikvideoproduktion, bei der Erstellung von Social‑Media‑Inhalten sowie im alltäglichen digitalen Ausdruck entwickelt.

    Im vergangenen Jahr hat Sondo AI die Aufmerksamkeit professioneller Creator, Social‑Media‑Produzenten sowie Musikbegeisterter erregt, weil die Plattform die seit langem bestehenden Probleme der traditionellen Musikvideoproduktion löst. Herkömmliche Arbeitsabläufe wie Drehbucherstellung, Dreharbeiten sowie manuelle Synchronisierung sind langsam, kostspielig und nur für Teams mit umfangreichen Ressourcen zugänglich. Sondo AI verändert dieses Modell mit einem integrierten algorithmusbasierten System, das fragmentierte, arbeitsintensive Schritte ersetzt.

    Für Musikproduzenten erweitert die Plattform den künstlerischen Ausdruck, indem sie schnell emotional passende Visuals generiert, Veröffentlichungszyklen beschleunigt und die Abhängigkeit von externen Produktionsstudios beseitigt. KI‑Begeisterte verstärken diesen Wandel, indem sie ihre Ergebnisse weltweit teilen. Influencer sowie Content Creator nutzen Sondo AI unterdessen, um hochwertige Beiträge in hoher Frequenz ohne lange Nachbearbeitung zu veröffentlichen. Dadurch bleibt mehr Zeit für die eigentliche kreative Ideenfindung. Vor allem aber demokratisiert Sondo AI die Kreation auf Profi‑Niveau und bietet Musikliebhabern ohne Vorkenntnisse oder Ausrüstung eine echte Möglichkeit, Tracks nach dem Prinzip „Was man denkt, bekommt man" in visuelle Geschichten zu verwandeln.

    Der zentrale Wert von Sondo AI liegt in der grundlegenden Umgestaltung der Produktionslandschaft. Durch die Analyse von Rhythmus, Emotionen und Texten aus einem einfachen Audio‑Upload automatisiert das System Entscheidungsprozesse. Dieser Übergang von manueller Arbeit zu intelligenter Generierung bringt exponentielle Effizienzgewinne und erschließt einen großen, bislang unterversorgten Markt. Hohe Produktionskosten führten früher dazu, dass die meisten Musikstücke ohne visuelle Umsetzung blieben. Sondo AI ermöglicht nun ein eigenes Video für jeden Song und erweitert damit die Grenzen der Content‑Branche.

    Während sich generative KI weiterentwickelt, bleibt Sondo AI der weiteren Verbesserung von Qualität, Steuerbarkeit und Konsistenz im visuellen Storytelling verpflichtet. Durch die weitere Senkung der Einstiegshürden will die Plattform ein inklusiveres kreatives Ökosystem fördern, in dem hochwertiges visuelles Storytelling für alle zugänglich ist.

    Informationen zu Sondo AI

    Sondo AI (www.sondo.ai) ist eine All‑in‑One‑Plattform, die fortschrittliche KI nutzt, um musikalische Ideen in hochwertige, filmreife Visuals zu verwandeln. Sondo wurde für Creator und Marken entwickelt und vereinfacht die Produktion: Was früher ein ganzes Team erforderte, ist jetzt mit einem Klick möglich. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.youtube.com/@SondoAI oder https://www.sondo.ai/blog/.

    KONTAKT: biz.sondo@tunesphere.net

    Video – https://www.youtube.com/watch?v=-LO9OluI_3I

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sondo-ai-feiert-einjahriges-bestehen-als-einer-der-angesagtesten-kimusikvideogeneratoren-und-verandert-die-erstellung-von-musikvideos-302757288.html





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    PR Newswire (dt.)
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