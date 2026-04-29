Gold crasht auf 4.538,66 USD

wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Gold-Sentiment: In den letzten 14 Tagen gab es Abwärtsdruck mit Unterstützungen bei 4.542–4.558 USD; Spekulationen über Tiefen bis 4.0k oder 3.3k existieren, Erholung wird teils erwartet. Technisch wird die 200-Tage-Linie diskutiert. Fundament: Zentralbanken kauften Q1 ca. 244 t; Fratzscher-Verkaufsvorschläge als Belastung gesehen. Insgesamt vorsichtig, Nachfrage bleibt stabil.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 1.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.746,39USD. Heute notiert Gold bei 4.538,66USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.598,88USD wert – ein Zuwachs von +159,89 %.

Informationen zu Gold

Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.