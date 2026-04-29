Silberpreis
Silber crasht auf 71,85 USD
Silber bricht ein und fällt auf 71,85 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,47 %
|1 Monat
|+5,21 %
|3 Monate
|-37,71 %
|1 Jahr
|+123,72 %
Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 25,76043USD. Heute, bei 71,85USD, wäre daraus ein Vermögen von 13.946,4USD geworden – ein Plus von +178,93 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Sentiment zu Silber: Kurzfristig ist der Kurs stark von Gold-Konsolidierung abhängig; Divergenzen oder Shortsqueeze sind möglich. Die 14-Tage-Entwicklung gilt als uneinheitlich/seitwärts. Langfristig dominiert Optimismus, doch viele sehen Silber als spekulativ getrieben und mit schwächerer Performance gegenüber anderen Assets. Treiber: Industrie-Nachfrage, Lagerbestände, Defizite.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|355,50EUR
|-0,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|125,13EUR
|-0,73 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|257,90EUR
|-0,85 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|372,92EUR
|-1,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|99,28EUR
|-1,53 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|577,25EUR
|-1,32 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|372,70EUR
|-0,81 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|75,48EUR
|-0,63 %
|Long
|1
|0,00
|124,98EUR
|-1,28 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,362EUR
|+0,49 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.