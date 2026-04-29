Silber crasht auf 71,85 USD

-1,67 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,47 % 1 Monat +5,21 % 3 Monate -37,71 % 1 Jahr +123,72 %

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 71,85. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 25,76043USD. Heute, bei 71,85USD, wäre daraus ein Vermögen von 13.946,4USD geworden – ein Plus von +178,93 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Sentiment zu Silber: Kurzfristig ist der Kurs stark von Gold-Konsolidierung abhängig; Divergenzen oder Shortsqueeze sind möglich. Die 14-Tage-Entwicklung gilt als uneinheitlich/seitwärts. Langfristig dominiert Optimismus, doch viele sehen Silber als spekulativ getrieben und mit schwächerer Performance gegenüber anderen Assets. Treiber: Industrie-Nachfrage, Lagerbestände, Defizite.