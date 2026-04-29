Verfassungsschutz warnt vor Speditions-Übernahme durch Cosco
HAMBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat Bedenken gegen die Übernahme der Hamburger Spedition Konrad Zippel durch die chinesische Staatsreederei Cosco. Wie aus Sicherheitskreisen verlautete, brachte der Inlandsnachrichtendienst seine Einwände auch schriftlich vor. Die Verfassungsschützer hätten Sorge wegen der "kumulativen Erwerbsvorhaben" des chinesischen Staatskonzerns in Deutschland und der Europäischen Union, meldeten WDR und NDR.
Die Sender beziehen sich auf die Stellungnahme des Verfassungsschutzes für ein Investitionsprüfverfahren durch das Bundeswirtschaftsministerium. Cosco will sich mit 80 Prozent an Zippel beteiligen. Das Bundeskartellamt hat dies bereits genehmigt. Doch muss letztlich das Bundeskabinett entscheiden.
Cosco ist die viertgrößte Reederei der Welt und hat seit 2023 eine Minderheitsbeteiligung an der Betreibergesellschaft des HHLA -Container-Terminals Tollerort im Hamburger Hafen. Auch vor dieser Beteiligung gab es Warnungen vor wachsendem strategischem Einfluss Chinas auf die deutsche und die chinesische Infrastruktur.
Ursprünglich hatte Cosco damals eine Beteiligung von 35 Prozent an dem Terminal angestrebt. Genehmigt wurde am Ende jedoch lediglich eine Beteiligung von 24,99 Prozent.
Die 1876 gegründete Spedition Zippel mit rund 350 Beschäftigten ist spezialisiert auf Containertransporte zwischen dem Seehafen und dem Binnenland./vsr/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamburger Hafen und Logistik Aktie
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Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamburger Hafen und Logistik Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Hamburger Hafen und Logistik bezifferte sich zuletzt auf 1,57 Mrd..
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Schon bei der Überschrift wellen sich bei mir die Fußnägel. Hier wird nichts geboten. Gibt auch keine Wahlmöglichkeit. Dies ist eine Zwangsabfindung. Da scheint bei ntv jemand geschrieben zu haben, der sich mit dem Wording bzw. dem Prozess nicht auskennt.
Allerdings ist ein gewisses Überraschungspotenzial hier durchaus gegeben. Ich sehe den Standort Hamburg und die Beteiligung der Stadt nicht als Nachteil für die Abfindung. Eher im Gegenteil. Daher will ich hier unbedingt dabei sein und würde bei Schwäche auch nochmal die Hand aufhalten. Viel Erfolg Alle!
Beim Börsengang am 2. November 2007 kostete die HHLA-Aktie 53 Euro. Die Stadt Hamburg hat daher beim IPO einen guten Schnitt gemacht.