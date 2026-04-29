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    Verfassungsschutz warnt vor Speditions-Übernahme durch Cosco

    Verfassungsschutz warnt vor Speditions-Übernahme durch Cosco
    Foto: Jonas Walzberg - dpa

    HAMBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat Bedenken gegen die Übernahme der Hamburger Spedition Konrad Zippel durch die chinesische Staatsreederei Cosco. Wie aus Sicherheitskreisen verlautete, brachte der Inlandsnachrichtendienst seine Einwände auch schriftlich vor. Die Verfassungsschützer hätten Sorge wegen der "kumulativen Erwerbsvorhaben" des chinesischen Staatskonzerns in Deutschland und der Europäischen Union, meldeten WDR und NDR.

    Die Sender beziehen sich auf die Stellungnahme des Verfassungsschutzes für ein Investitionsprüfverfahren durch das Bundeswirtschaftsministerium. Cosco will sich mit 80 Prozent an Zippel beteiligen. Das Bundeskartellamt hat dies bereits genehmigt. Doch muss letztlich das Bundeskabinett entscheiden.

    Cosco ist die viertgrößte Reederei der Welt und hat seit 2023 eine Minderheitsbeteiligung an der Betreibergesellschaft des HHLA -Container-Terminals Tollerort im Hamburger Hafen. Auch vor dieser Beteiligung gab es Warnungen vor wachsendem strategischem Einfluss Chinas auf die deutsche und die chinesische Infrastruktur.

    Ursprünglich hatte Cosco damals eine Beteiligung von 35 Prozent an dem Terminal angestrebt. Genehmigt wurde am Ende jedoch lediglich eine Beteiligung von 24,99 Prozent.

    Die 1876 gegründete Spedition Zippel mit rund 350 Beschäftigten ist spezialisiert auf Containertransporte zwischen dem Seehafen und dem Binnenland./vsr/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamburger Hafen und Logistik Aktie

    Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 21,50 auf Tradegate (29. April 2026, 12:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamburger Hafen und Logistik Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hamburger Hafen und Logistik bezifferte sich zuletzt auf 1,57 Mrd..

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der HHLA-Aktie nach dem VWAP-basierten Zwangsabfindungsangebot von 21,16 EUR. Diskutiert werden die geringe Börsenprämie (akt. ca. 0,34–0,44 EUR), Skepsis gegenüber der VWAP-Mechanik, Kursrutsch auf ~21,20 und Erholung bei ~22–23, Erwartungen an das Gutachten zur Spruchstelle und Chancen auf Nachzahlungen; zudem Modellannahmen und Hebelwirkung auf Beta.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Hamburger Hafen und Logistik eingestellt.

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