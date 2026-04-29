Bemis Associates ernennt Christina Chen zur Vorstandsvorsitzenden und Leiterin des operativen Geschäfts

Chen tritt die Nachfolge von Michael Johansen an, der weiterhin als Geschäftsführer tätig sein wird und sich auf Unternehmensstrategie, Innovation, globale Partnerschaften und langfristiges Wachstum konzentrieren wird, während er eng mit Chen zusammenarbeitet, während Bemis in die nächste Wachstumsphase eintritt.

SHIRLEY, Massachusetts, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Bemis Associates, Inc. („Bemis"), ein Weltmarktführer im Bereich Klebstoffe und Materialinnovation, gab heute die Ernennung von Christina Chen zur Vorstandsvorsitzenden und Leiterin des operativen Geschäfts bekannt.

„Diese Weiterentwicklung für Christina und das Unternehmen Bemis läutet die nächste Phase des Wachstums und Erfolgs für Bemis ein", sagte Johansen. „Christina ist eine der kompetentesten Führungskräfte und Geschäftsleute, mit denen ich im Laufe meiner Karriere zusammengearbeitet habe. In fast zwei Jahrzehnten der Zusammenarbeit haben wir eine starke Partnerschaft aufgebaut, und ich bin überzeugt, dass sie eine hervorragende Präsidentin sein und dazu beitragen wird, Bemis zu neuen Höhen zu führen."

Chen verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen in globalen Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Halbleiterfertigung, IT-Hardware, kommerzielle Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen, Markenlösungen für den Einzelhandel sowie Klebebandherstellung.

Seit ihrem Wechsel zu Bemis im Jahr 2019 ist sie ein wichtiges Mitglied der Geschäftsleitung des Unternehmens. Zuletzt war sie als globale Leiterin des operativen Geschäfts und Vorstandsvorsitzende der APAC-Region tätig, nachdem sie zuvor die Position der stellvertretenden Vizepräsidentin für den asiatisch-pazifischen Raum innegehabt hatte. Während ihrer Amtszeit leitete Chen den Ausbau der globalen Geschäftspräsenz von Bemis, die Regionalisierung der Lieferkette, die Stärkung der Führungsposition im asiatisch-pazifischen Raum sowie die Bewältigung bedeutender Herausforderungen in den Bereichen Lieferkette und Handel.

Als Vorstandsvorsitzender und Leiterin des operativen Geschäfts wird Chen das Führungsteam von Bemis bei der Beschleunigung des weltweiten Wachstums anführen. Sie wird zudem als zentrales Mitglied des Führungsteams des Geschäftsführers fungieren und für die unternehmensweite Abstimmung sowie die Umsetzung der Strategie verantwortlich sein.

„Es ist mir eine Ehre, die Position der Vorstandsvorsitzenden und der Leiterin des operativen Geschäfts bei Bemis zu übernehmen", sagte Christina Chen. „Ich fühle mich dem Ziel von Bemis, das Leben der Menschen zu verbessern, sowie den Werten von Bemis zutiefst verbunden. Ich bin mir des weltweiten Vermächtnisses bewusst, das das Unternehmen in den vergangenen 115 Jahren aufgebaut hat. Als Leiterin des operativen Geschäfts und Vorstandsvorsitzende für den asiatisch-pazifischen Raum hatte ich das Privileg, mit den Bemis-Teams weltweit zusammenzuarbeiten und aus erster Hand zu erleben, welchen erstaunlichen Mehrwert das Bemis-Team schaffen kann. Wir befinden uns als Unternehmen gerade an einem entscheidenden Wendepunkt, dem ich sehr gespannt entgegensehe. Außerdem freue ich mich sehr darauf, dieses großartige globale Team in unserer nächsten Wachstumsphase zu leiten, um unseren Wert und unseren Einfluss für unsere Kunden, Partner, Teammitglieder und die Gemeinschaften, in denen wir weltweit tätig sind, weiter zu steigern."

Informationen zu Bemis Associates

Bemis Associates, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Klebstoffen und Klebetechnologien und arbeitet mit führenden Marken aus den Bereichen Bekleidung, Unterhaltungselektronik und Industrie zusammen, um die Leistungsfähigkeit und Ästhetik ihrer Produkte zu verbessern. Das 1910 gegründete Unternehmen kombiniert technisches Know-how, globale Reichweite und eine werteorientierte Unternehmenskultur, um innovative Lösungen anzubieten. Wir entwickeln und produzieren Sewfree-Klebstoffe, Verzierungen, Nahtbänder, Nahtverstärkungsbänder sowie hochwertige Klebelösungen. Wir unterhalten weltweit Büros, Produktionsstätten sowie Co-Lab-Zentren für Design und Anwendung. Erfahren Sie mehr unter bemisworldwide.com.

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