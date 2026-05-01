Krebs-Durchbruch sprengt jede Übernahme: Wer kann das noch bezahlen?

Damit rückt ein Medikament in Reichweite, das eine der aggressivsten Krebsarten überhaupt adressiert. Gleichzeitig verändert sich damit die Wahrnehmung des Unternehmens grundlegend.

Die US-Biotechfirma Revolution Medicines steht laut Wall Street Journal (WSJ) kurz vor einem möglichen medizinischen Meilenstein. Ihr Wirkstoff Daraxonrasib könnte erstmals die Überlebenszeit bei Bauchspeicheldrüsenkrebs deutlich verlängern. In einer späten klinischen Studie habe die Pille die Überlebensrate im Vergleich zur Chemotherapie nahezu verdoppelt. Eine Zulassung durch die US-Arzneimittelbehörde FDA könnte noch in diesem Jahr erfolgen.

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Wenn Biotech zu teuer für die Käufer wird

Im Normalfall folgt auf solche Ergebnisse eine Übernahme durch große Pharmakonzerne. Doch genau dieses Muster gerät hier ins Wanken. Das WSJ beschreibt die zentrale Spannung mit einer Frage, die den Markt beschäftigt: "Kann es sich jemand leisten, den Entwickler des Medikaments zu übernehmen?"

Revolution Medicines hat sich bereits in eine Bewertungshöhe bewegt, die selbst für Konzerne wie Merck oder AbbVie schwer zu rechtfertigen ist. Frühere Gespräche sollen laut Bericht bei rund 30 Milliarden US-Dollar gelegen haben. Heute läge ein potenzieller Deal eher bei über 40 Milliarden US-Dollar.

Der Kampf um RAS – und um die Zukunft der Onkologie

Der Wirkstoff Daraxonrasib greift ein Protein namens RAS an, das bei vielen Tumoren mutiert ist. Genau dieses Ziel galt lange als kaum behandelbar, da die Struktur des Proteins keine klassische Angriffsfläche bot. Revolution Medicines nutzt einen indirekten Mechanismus und bindet das Zielprotein über einen "molekularen Klebstoff".

Besonders relevant ist das nicht nur für Bauchspeicheldrüsenkrebs. Auch Lungen- und Darmkrebs könnten künftig adressiert werden, da RAS-Mutationen dort ebenfalls eine zentrale Rolle spielen.

Big Pharma unter Druck

Der Druck auf die Branche ist hoch. Rund 300 Milliarden US-Dollar an Jahresumsatz drohen durch Patentabläufe verloren zu gehen. Gleichzeitig sind große Akquisitionen zunehmend schwer zu finanzieren. Merck etwa hat bereits rund 25 Milliarden US-Dollar für Zukäufe ausgegeben und könnte eine weitere Großübernahme kredittechnisch kaum stemmen.

Auch AbbVie oder Johnson & Johnson zeigen laut WSJ nur begrenzte Bereitschaft für Megadeals in dieser Größenordnung.

Revolution Medicines könnte damit den Weg gehen, den bereits Unternehmen wie Vertex Pharmaceuticals oder Regeneron Pharmaceuticals gegangen sind: vom Übernahmekandidaten zum eigenständigen Branchenführer.

Fazit: Ein seltener Wendepunkt in der Biotech-Industrie

Die Branche steht vor einem strategischen Umbruch. Nicht mehr jede medizinische Revolution endet in einer Übernahme. Revolution Medicines könnte eines der seltenen Beispiele werden, bei denen wissenschaftlicher Durchbruch und Unternehmensbewertung größer werden als die Kaufkraft der potenziellen Käufer.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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