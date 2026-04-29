UBS stuft UPS auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für United Parcel Service (UPS) nach Zahlen von 125 auf 123 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Logistiker sei alles in der Reihe, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal müsse das Ergebnis aber deutlich anziehen. Insofern bleibe es entscheidend, dass das Unternehmen auch liefere./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 88,74EUR auf Tradegate (29. April 2026, 15:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Thomas Wadewitz

Analysiertes Unternehmen: UPS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 123

Kursziel alt: 125

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 123,00 $ , was eine Steigerung von +15,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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