UBS stuft UPS auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für United Parcel Service (UPS) nach Zahlen von 125 auf 123 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Logistiker sei alles in der Reihe, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal müsse das Ergebnis aber deutlich anziehen. Insofern bleibe es entscheidend, dass das Unternehmen auch liefere./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 88,74EUR auf Tradegate (29. April 2026, 15:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Thomas Wadewitz
Analysiertes Unternehmen: UPS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 123
Kursziel alt: 125
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Thomas Wadewitz
Analysiertes Unternehmen: UPS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 123
Kursziel alt: 125
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