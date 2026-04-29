Wer crasht, wer räumt ab? Alphabet, Microsoft & Co. im Bewertungscheck!

Ohne jede Übertreibung steht der Aktienmarkt am Mittwoch vor dem bislang wichtigsten Tag des Jahres. Nicht nur wird die US-Notenbank ihren neuen Leitzinsentscheid bekannt geben und ein letztes Mal unter der Führung ihres scheidenden Vorsitzenden Jerome Powells Einschätzungen zur Nachhaltigkeit des aktuellen Inflationsschocks liefern. Auch werden nach Börsenschluss gleich vier der Magnificent-Seven-Werte ihre Geschäftsberichte vorlegen .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die stehen gegenwärtig aus gleich zwei Gründen unter strenger Beobachtung. Erstens, rentieren sich die Hunderte Milliarden schweren Investitionen in KI-Rechenzentren überhaupt? Die Antwort auf diese Frage stellt vor allem ein Risiko für die betreffenden Unternehmen selbst dar. Und zweitens, welche Veränderungen gibt es möglicherweise bei den geplanten Investitionsausgaben. Hiervon sind vor allem die Halbleiterindustrie und deren weitere Wachstumsaussichten betroffen.

Hohe Bewertungen werden Realitätscheck unterzogen

Die Erwartungen – und damit gleichzeitig das Enttäuschungspotenzial – sind jedenfalls gigantisch. Das beweist der Höhenflug von Technologie- und Halbleiterwerten in den vergangenen Wochen. Während der Nasdaq 100 von seinem Korrekturtief Ende März knapp 20 Prozent gut gemacht hat, legte der Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor fast 50 Prozent zu.

Für zusätzlichen Erwartungsdruck sorgen angesichts neuer Allzeithochs bei vielen Einzelwerten die mit den Kursen gestiegenen Unternehmensbewertungen. Je höher die Bewertung (im Branchen- oder historischen Vergleich) bereits ist, desto größer muss der Earnings-Beat sein, um die zuletzt gewährten Kursaufschläge zu rechtfertigen und für zukünftiges Aufwärtspotenzial zu sorgen.

Daher lohnt sich, bevor es am Mittwochabend zur Sache geht, ein Blick auf die aktuellen Unternehmensbewertungen der Magnificent-Seven-Werte:

Alphabet Amazon Apple Meta Plat. Microsoft Börsenwert 4,33 Bio. $ 2,81 Bio. $ 3,93 Bio. $ 1,72 Bio. $ 3,15 Bio.$ KGVe 2026 29,8 33,7 31,4 22,4 25,5 PEGe 2026 1,88 1,74 2,67 1,04 1,63 EV/EBITDA 19,0 13,8 23,7 12,2 16,2 KCVe 2026 21,0 16,9 27,1 12,7 19,2 Nettovermögen 59,8 Mrd. $ -55,5 Mrd. $ 54,3 Mrd. $ -3,49 Mrd. $ -33,8 Mrd. $ Div.rendite 0,24 % - 0,39 % 0,31 % 0,82 %

Datenbasis: SeekingAlpha, abgerufen am 28.04.2026 um 16:00 Uhr (MESZ)

Im Direktvergleich zeigen sich zwei Favoriten

Mit Blick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) sind aktuell Meta Platforms und Microsoft die günstigsten Werte. Bei Microsoft sorgte der starke Kursrückgang im Zusammenhang mit der Angst vor einer KI-Disruption für eine starke Kompression der Gewinnvielfache. Amazon und Apple sind hingegen die teuersten Werte – für Apple gilt das auch beim Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG).

Hier ist mit einem hervorragenden Wert von 1,04 gegenwärtig Meta Platforms der Preis-Leader. In der Fundamentalanalyse gilt alles unter 1,0 als günstig. Alphabet, Amazon und Microsoft landen hier im Mittelfeld. Angesichts sinkender Cash-Reserven und steigender Schulden für den Ausbau von KI-Rechenzentren kommen dem EV/EBITDA-Verhältnis sowie dem Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) wachsende Bedeutung zu.

Hier liefert ebenfalls Meta Platforms das beste Gesamtbild, während sich bei Alphabet und Microsoft die steigenden Investitionskosten langsam bemerkbar machen. Apple ist insofern außer Konkurrenz, dass die Produktkosten für einen Hardwarehersteller deutlich höher sind als für einen Software-Entwickler oder einen Cloud-Dienstleister. Die Dividendenrendite ist in unter den vier der fünf ausschüttenden Unternehmen fast vernachlässigbar. Hier bietet Microsoft den besten Deal.

Alphabet Amazon Apple Meta Plat. Microsoft KGVe 2026 +26,6 % (23,5) -79,3 % (162,6) +9,4 % (28,7) -0,6 % (22,5) -18,7 % (31,3) PEGe 2026 +38,2 % (1,36) - -0,6 % (2,69) -32,0 % (1,54) -30,4 % (2,35) EV/EBITDA +36,1 % (14,0) -16,7 % (16,5) +10,1 % (21,5) +1,2 % (12,1) -23,5 % (21,1) KCVe 2026 +24,7 % (16,8) -4,9 % (17,7) +10,1 % (24,6) -15,2 % (14,9) -18,9 % (23,7) Div.rendite -20,9 % (0,30 %) - -24,2 % (0,51 %) +17,2 % (0,26 %) +3,4 % (0,79 %)

Mit Blick auf die historische Bewertung gibt es große Differenzen

Im Direktvergleich können vor allem Meta Platforms und Microsoft punkten. Wie sieht es aber im Vergleich mit der historischen Norm aus? Die ist vor allem für die Frage nach Über- oder Unterbewertungen und damit das Potenzial der Aktie nach besser oder schlechter als erwarteten Zahlen entscheidend.

Hier liegen die größten Abweichungen (Prozentangaben) bei Alphabet, Meta Platforms und Microsoft vor. Alphabet ist im Vergleich zum 5-Jahres-Mittel (Wert in der Klammer) deutlich überbewertet. Das Unternehmen muss mit seinen Zahlen also beweisen, dass die offenbar erfolgte Neubewertung gerechtfertigt ist. Bei Microsoft ist das umgekehrte Szenario der Fall.

Hier wurde die Bewertung in den vergangenen Monaten nach unten angepasst. Sollte Microsoft Anlegerinnen und Anlegern Gründe dafür liefern, dass die "alten" Bewertungsvielfachen die passenderen sind, könnte die Aktie vor einer steilen Aufholjagd stehen.

Apple wiederum kann im historischen Vergleich als bereits fair betrachtet werden. Hier dürften bereits Zahlen im Rahmen der Erwartungen genügen. Überraschungspotenzial besteht dagegen vor allem bei Amazon und Meta Platforms, wo ein Mix aus gestiegenen und gefallenen Vielfachen vorliegt. Während Amazon in den vergangenen Jahren vor allem seine Ertragsseite gestärkt hat, liegt bei Meta Platforms nicht nur im Direktvergleich, sondern auch gegenüber der historischen Norm ein besonders attraktives Gewinn-Wachstumsverhältnis vor. Legt Mark Zuckerberg einen auf der Ertragsseite starken Ausblick vor, könnte vor allem die Meta-Platforms-Aktie am Donnerstag zu den Gewinner gehören.

Fazit: Hoher Erwartungsdruck vor allem für Alphabet und Apple

Vor den am Mittwochabend erwarteten Quartalszahlen präsentieren sich im Direktvergleich Microsoft und Meta Platforms als attraktive Werte. Deren Aktien könnten bei starken Zahlen zu den großen Gewinnern zählen – das gilt umso mehr bei Microsoft, da hier auch gegenüber der historischen Norm hohe Abschläge vorliegen.

Als vergleichsweise teurer Wert präsentiert sich aktuell Alphabet, und zwar sowohl im Direkt- als auch im historischen Vergleich. Hier ist der Erwartungsdruck also als besonders hoch einzuschätzen. Die Aktie dürfte am stärksten von Gewinnmitnahmen betroffen sein, sollte sich das Unternehmen einen Schnitzer erlauben. Ebenfalls vergleichsweise hoch ist Apple bewertet.

Hier könnten schwache iPhone-Verkaufszahlen oder Margendruck aufgrund der stark gestiegenen Speicherpreise für Gegenwind sorgen – auch weil die Aktie mit Blick auf das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis schon jetzt die teuerste der 5 untersuchten Aktien ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion