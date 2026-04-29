BARCLAYS stuft PHILIPS NV auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips nach Zahlen von GE Healthcare auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel zieht in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion gemischte bis positive Rückschlüsse aus dem Zahlenwerk des US-Konkurrenten. GE habe die Umsatzerwartungen dank des Wachstums im Bereich Imaging übertroffen, ein Kostenanstieg habe jedoch an der Profitabilität gezehrt. Dies habe zu einer Herabstufung der Gewinnprognose geführt. Die Kostensituation werde in der kommenden Woche auch bei Philips und Siemens Healthineers von Bedeutung sein./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,97 % und einem Kurs von 22,01EUR auf Tradegate (29. April 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 29,50
Kursziel alt: 29,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 29,50
Währung: EUR
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