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    BARCLAYS stuft PHILIPS NV auf 'Overweight'

    BARCLAYS stuft PHILIPS NV auf 'Overweight'
    Foto: Siarhei - 356130783
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips nach Zahlen von GE Healthcare auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel zieht in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion gemischte bis positive Rückschlüsse aus dem Zahlenwerk des US-Konkurrenten. GE habe die Umsatzerwartungen dank des Wachstums im Bereich Imaging übertroffen, ein Kostenanstieg habe jedoch an der Profitabilität gezehrt. Dies habe zu einer Herabstufung der Gewinnprognose geführt. Die Kostensituation werde in der kommenden Woche auch bei Philips und Siemens Healthineers von Bedeutung sein./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:14 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,97 % und einem Kurs von 22,01EUR auf Tradegate (29. April 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Hassan Al-Wakeel
    Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 29,50
    Kursziel alt: 29,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 29,50, was eine Steigerung von +27,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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