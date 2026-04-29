JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Richard Vosser verglich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen mit dem Analystenkonsens. Er liege etwas darunter beim bereinigten Umsatz, aber knapp darüber beim bereinigten operativen Gewinn. Der Experte rechnet damit, dass der Ausblick bestätigt wird./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:44 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 34,37EUR auf Tradegate (29. April 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 250,00 € , was eine Steigerung von +634,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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