JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Richard Vosser verglich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen mit dem Analystenkonsens. Er liege etwas darunter beim bereinigten Umsatz, aber knapp darüber beim bereinigten operativen Gewinn. Der Experte rechnet damit, dass der Ausblick bestätigt wird./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 34,37EUR auf Tradegate (29. April 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
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