Börsen Start Update
Börsenstart USA - 29.04. - Dow Jones schwach -0,49 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:24) bei 48.900,75 PKT und fällt um -0,49 %.
Top-Werte: Visa (A) +2,83 %, Cisco Systems +1,98 %, Chevron Corporation +1,65 %, Coca-Cola +1,48 %, Amazon +1,28 %
Flop-Werte: The Home Depot -2,61 %, Sherwin-Williams -2,38 %, Boeing -1,58 %, Travelers Companies -1,25 %, Goldman Sachs Group -1,09 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:14) bei 27.087,54 PKT und steigt um +0,20 %.
Top-Werte: NXP Semiconductors +5,63 %, Automatic Data Processing +5,21 %, Intel +4,22 %, Mondelez International Registered (A) +3,25 %, Booking Holdings +3,12 %
Flop-Werte: GE Healthcare Technologies -13,35 %, Regeneron Pharmaceuticals -5,12 %, Axon Enterprise -3,18 %, DoorDash Registered (A) -2,89 %, Palantir -2,64 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:35) bei 7.132,47 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: Generac Holdings +11,83 %, General Dynamics +8,80 %, SanDisk Corporation +8,77 %, Centene +8,25 %, Lumentum Holdings +6,76 %
Flop-Werte: GE Healthcare Technologies -13,35 %, Brown-Forman Registered (B) -5,93 %, Robinhood Markets Registered (A) -5,61 %, Regeneron Pharmaceuticals -5,12 %, Coinbase -4,93 %
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