SILTRONIC AG Aktie legt am 29.04.2026 stark zu

Die SILTRONIC AG Aktie notiert aktuell bei 74,05€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,82 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,08 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SILTRONIC AG Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 74,05€, mit einem Plus von +5,82 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die SILTRONIC AG Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +24,10 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -7,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,41 %. Im Jahr 2026 gab es für SILTRONIC AG bisher ein Plus von +40,95 %.

Während SILTRONIC AG heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,54 %.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,09 % 1 Monat +27,41 % 3 Monate +24,10 % 1 Jahr +79,36 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 29.04.2026, 16:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Siltronic: Diskussionen über hohe Lagerbestände, schwachen Q1 und bestätigte Jahresziele trotz Umsatz‑/Gewinneinbußen; KI‑getriebene Nachfrage für 300 mm gegen rückläufige 200 mm‑Märkte; technische Marke 200‑Tage‑Linie bei ~50 €; Kaufzone unter 60 €; niedrige Shortquote und Hoffnung auf Kursimpulse durch Quartalszahlen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,22 Mrd.EUR € wert.

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Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 70 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse erhöhte am Mittwoch nach der Analyse des Quartalsberichts seine Schätzungen für den …

So schlagen sich die Wettbewerber von SILTRONIC AG

Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,24 %. Wacker Chemie notiert im Plus, mit +2,04 %.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.