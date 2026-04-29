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    Besonders beachtet!

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    SILTRONIC AG Aktie legt am 29.04.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die SILTRONIC AG Aktie bisher um +5,82 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.

    Besonders beachtet! - SILTRONIC AG Aktie legt am 29.04.2026 stark zu
    Foto: Adobe Stock

    Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

    SILTRONIC AG aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.04.2026

    Die SILTRONIC AG Aktie notiert aktuell bei 74,05 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,82 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,08  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SILTRONIC AG Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 74,05, mit einem Plus von +5,82 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die SILTRONIC AG Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +24,10 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -7,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,41 %. Im Jahr 2026 gab es für SILTRONIC AG bisher ein Plus von +40,95 %.

    Während SILTRONIC AG heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,54 %.

    SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,09 %
    1 Monat +27,41 %
    3 Monate +24,10 %
    1 Jahr +79,36 %
    Stand: 29.04.2026, 16:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Siltronic: Diskussionen über hohe Lagerbestände, schwachen Q1 und bestätigte Jahresziele trotz Umsatz‑/Gewinneinbußen; KI‑getriebene Nachfrage für 300 mm gegen rückläufige 200 mm‑Märkte; technische Marke 200‑Tage‑Linie bei ~50 €; Kaufzone unter 60 €; niedrige Shortquote und Hoffnung auf Kursimpulse durch Quartalszahlen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

    Zur SILTRONIC AG Diskussion

    Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,22 Mrd.EUR € wert.

    UNTERNEHMEN vom 29.04.2026 - 15.15 Uhr


    ROUNDUP 2: Adidas wächst stärker als erwartet - Ausblick bestätigt HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Adidas hat im ersten Quartal dem Gegenwind durch Zölle und dem starken Euro getrotzt und besser abgeschnitten als erwartet. Der …

    Börsen Update Europa - 29.04. - ATX stark +1,51 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    JEFFERIES stuft Siltronic auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 70 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse erhöhte am Mittwoch nach der Analyse des Quartalsberichts seine Schätzungen für den …

    So schlagen sich die Wettbewerber von SILTRONIC AG

    Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,24 %. Wacker Chemie notiert im Plus, mit +2,04 %.

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    Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SILTRONIC AG

    +7,71 %
    +10,56 %
    +39,76 %
    +36,88 %
    +97,14 %
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    -52,18 %
    +305,33 %
    +94,84 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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