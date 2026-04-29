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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Dow schwächelt etwas vor Zinsentscheidung

    ROUNDUP/Aktien New York - Dow schwächelt etwas vor Zinsentscheidung
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Wenige Stunden vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sind die US-Börsen am Mittwoch in den Wartemodus übergegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel ein halbes Prozent auf 48.878 Punkte. Er rutschte damit erstmals seit Donnerstag vergangener Woche wieder unter die Marke von 49.000 Zählern. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,2 Prozent auf 7.125 Punkte nach.

    Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,1 Prozent auf 27.056 Punkte zu. An der Nasdaq stehen die erst nach Börsenschluss anstehenden Quartalsbilanzen der Tech-Giganten Alphabet , Microsoft , Amazon und Meta im Blickpunkt.

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    In einem durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfeld wird die Fed ihre Leitzinsen voraussichtlich zum dritten Mal in Folge nicht verändern. Auch der anhaltende politische Druck durch US-Präsident Donald Trump dürfte sie nicht zu einer Leitzinsänderung bewegen. "Ein wichtiges Argument gegen eine Zinssenkung dürfte die jüngste Preisentwicklung sein", schrieb Commerzbank-Experte Bernd Weidensteiner. Im Fokus steht zudem der bald anstehende Wechsel an der Notenbank-Spitze.

    Eine Vielzahl von Unternehmen berichtete am Mittwoch schon vor dem Börsenstart über ihre Geschäftsentwicklung. Die Aktien von Seagate erreichten mit einem Kurssprung von gut 15 Prozent ein Rekordhoch. Der Hersteller von Festplattenlaufwerken übertraf sowohl mit den Zahlen für das vergangene als auch mit dem Ausblick auf das laufende Quartal die Erwartungen. Ähnlich sah es beim Halbleiterhersteller NXP aus, dessen Titel mit plus 24 Prozent den höchsten Stand seit ihrem Rekord im Juli 2024 erreichten.

    Die Aktien von Visa gewannen dank überraschend guter Quartalszahlen fast neun Prozent. Der Zahlungsdienstleister habe mehr als die übliche Umsatzüberraschung geliefert, kommentierte die US-Investmentbank Goldman Sachs.

    Für die Papiere von T-Mobile US ging es um fünf Prozent hoch. Die US-Tochter der Deutschen Telekom gewann im ersten Quartal deutlich mehr neue Kunden hinzu als erwartet. Für das Jahr ist das Unternehmen hier nun optimistischer als bisher.

    Biogen-Aktien gewannen trotz einer Senkung der Jahresprognose für das Ergebnis je Aktie vier Prozent. Die Bank Jefferies verwies auf einen überraschend hohen Umsatz des Biotech-Konzerns im ersten Quartal.

    Dagegen sackten die Aktien von Robinhood Markets um fast zwölf Prozent ab. Der Finanzdienstleister verschreckte die Anleger mit einem 18-prozentigen Anstieg der Ausgaben zum Jahresauftakt.

    GE Healthcare brachen um zwölf Prozent ein. Der Medizintechnikkonzern schraubte sein Ziel für das Jahresergebnis je Aktie nach unten. Dass Booking den Jahresausblick wegen der Auswirkungen des Nahostkonflikts senkte, brockte dem Betreiber von Online-Reiseportalen ein Minus von einem Prozent ein./bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 224,8 auf Tradegate (29. April 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -6,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 132,83 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +32,84 %/+54,98 % bedeutet.




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