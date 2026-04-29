UBS hebt Ziel für Coca-Cola auf 92 Dollar - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 67,53 auf Tradegate (29. April 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um +6,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,95 %.

Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola bezifferte sich zuletzt auf 289,11 Mrd..

Coca-Cola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,78USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 92,00USD was eine Bandbreite von +13,53 %/+37,44 % bedeutet.