UBS hebt Ziel für Visa auf 410 Dollar - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Visa (A) Aktie

Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,63 % und einem Kurs von 287 auf Tradegate (29. April 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Visa (A) Aktie um +10,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,63 %.

Die Marktkapitalisierung von Visa (A) bezifferte sich zuletzt auf 486,59 Mrd..

Visa (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 408,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 378,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 430,00USD was eine Bandbreite von +31,00 %/+49,02 % bedeutet.