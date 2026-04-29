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    ANALYSE-FLASH

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    UBS hebt Ziel für Visa auf 410 Dollar - 'Buy'

    ANALYSE-FLASH - UBS hebt Ziel für Visa auf 410 Dollar - 'Buy'
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Visa nach Zahlen von 390 auf 410 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Timothy Chiodo zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein Fazit des zweiten Geschäftsquartals, nach dem der Kreditkartenanbieter seine diesjährigen Umsatz- und Gewinnziele angehoben habe. Visa sei für das zweite Halbjahr und darüber hinaus gut aufgestellt./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Visa (A)

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    +302,82 %
    +2.994,37 %
    ISIN:US92826C8394WKN:A0NC7B
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Visa (A) Aktie

    Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,63 % und einem Kurs von 287 auf Tradegate (29. April 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Visa (A) Aktie um +10,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Visa (A) bezifferte sich zuletzt auf 486,59 Mrd..

    Visa (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 408,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 378,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 430,00USD was eine Bandbreite von +31,00 %/+49,02 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 410 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 410,00$, was eine Steigerung von +21,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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