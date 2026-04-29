🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI

    Bald unter 6 Euro?

    621 Aufrufe 621 0 Kommentare 0 Kommentare

    TUI-Aktie auf Jahrestief: Fällt der Sommerurlaub ins Wasser?

    TUI startete stark ins Jahr – und verlor seitdem fast 30 Prozent. Steigende Energiekosten, Inflationsangst und geopoliitische Unsicherheit drücken den Kurs wieder Richtung 6 Euro auf ein neues Jahrestief.

    Bald unter 6 Euro? - TUI-Aktie auf Jahrestief: Fällt der Sommerurlaub ins Wasser?
    Foto: Clara Margais/dpa/dpa-tmn

    Die TUI-Aktie hat am Mittwoch ein neues Jahrestief markiert. Im Nachmittagshandel rutschte das Papier auf 6,14 Euro – ein Kursverlust von knapp 32 Prozent seit Jahresbeginn. Auslöser des jüngsten Kursrutsches: eine gesenkte Jahresprognose infolge der eskalierenden Lage im Nahen Osten.

    TUI hatte in der Vorwoche die Erwartungen für das zweite Quartal leicht zurückgenommen. Das Management begründet die Anpassung mit nachlassender Buchungsdynamik für betroffene Destinationen. Analysten von Barclays und der Deutschen Bank bestätigen die Zurückhaltung bei bestimmten Reisezielen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TUI AG!
    Long
    5,14€
    Basispreis
    1,10
    Ask
    × 5,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7,46€
    Basispreis
    1,38
    Ask
    × 5,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Barclays-Analyst Andrew Lobbenberg hatte zwar darauf hingewiesen, dass die veröffentlichten Quartalsdaten die Markterwartungen übertroffen hätten – doch der gesenkte Jahresausblick drückt auf die Stimmung. Seine Schätzung für das operative Ergebnis korrigierte er nach unten, während die Prognosen für 2027 und 2028 nahezu unverändert blieben.

    TUI

    -3,75 %
    -15,55 %
    -7,18 %
    -31,41 %
    -6,78 %
    +8,20 %
    -71,57 %
    -82,79 %
    -7,28 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50
    TUI direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Dabei stehen die fundamentalen Weichen bei TUI eigentlich auf Erholung: Die Bilanz ist saniert, die Dividende wurde wieder aufgenommen, und die Nachfrage nach inneuropäischen Reisen zeigt sich stabil. Wegfallende Kerosinzuschläge könnten das Last-Minute-Geschäft im Frühsommer zusätzlich beleben.

    Doch aktuelle Umfragen zeigen, dass Europas Verbraucher ihre Inflationserwartungen für die nächsten zwölf Monate auf vier Prozent nach oben geschraubt haben – gut anderthalb Prozentpunkte mehr als Ökonomen erwartet hatten. Wer steigende Preise befürchtet, hält das Urlaubsbudget eher zusammen. Für einen Reiseveranstalter ist das ein gefährliches Signal.

    Der Absturz vom Jahreshoch ist markant: Noch im Februar hatte das Papier bei knapp 9,55 Euro notiert. Seitdem hat es mehr als ein Drittel seines Wertes eingebüßt. Besonders auffällig ist die Dynamik der vergangenen Handelswoche, in der die Aktie an fünf aufeinanderfolgenden Tagen nachgab – ein klares Signal für anhaltenden Verkaufsdruck.

    Das geopolitische Umfeld bleibt jedoch der entscheidende Belastungsfaktor. Solange der Konflikt im Nahen Osten anhält und Buchungen für beliebte Sommerreiseziele bremst, dürfte die Kurserholung auf sich warten lassen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,19 % und einem Kurs von 6,20EUR auf Tradegate (29. April 2026, 16:20 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,47, was eine Steigerung von +4,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bald unter 6 Euro? TUI-Aktie auf Jahrestief: Fällt der Sommerurlaub ins Wasser? TUI startete stark ins Jahr – und verlor seitdem fast 30 Prozent. Steigende Energiekosten, Inflationsangst und geopoliitische Unsicherheit drücken den Kurs wieder Richtung 6 Euro auf ein neues Jahrestief.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     