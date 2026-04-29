TUI-Aktie auf Jahrestief: Fällt der Sommerurlaub ins Wasser?

TUI hatte in der Vorwoche die Erwartungen für das zweite Quartal leicht zurückgenommen. Das Management begründet die Anpassung mit nachlassender Buchungsdynamik für betroffene Destinationen. Analysten von Barclays und der Deutschen Bank bestätigen die Zurückhaltung bei bestimmten Reisezielen.

Die TUI-Aktie hat am Mittwoch ein neues Jahrestief markiert. Im Nachmittagshandel rutschte das Papier auf 6,14 Euro – ein Kursverlust von knapp 32 Prozent seit Jahresbeginn. Auslöser des jüngsten Kursrutsches: eine gesenkte Jahresprognose infolge der eskalierenden Lage im Nahen Osten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Barclays-Analyst Andrew Lobbenberg hatte zwar darauf hingewiesen, dass die veröffentlichten Quartalsdaten die Markterwartungen übertroffen hätten – doch der gesenkte Jahresausblick drückt auf die Stimmung. Seine Schätzung für das operative Ergebnis korrigierte er nach unten, während die Prognosen für 2027 und 2028 nahezu unverändert blieben.

Dabei stehen die fundamentalen Weichen bei TUI eigentlich auf Erholung: Die Bilanz ist saniert, die Dividende wurde wieder aufgenommen, und die Nachfrage nach inneuropäischen Reisen zeigt sich stabil. Wegfallende Kerosinzuschläge könnten das Last-Minute-Geschäft im Frühsommer zusätzlich beleben.

Doch aktuelle Umfragen zeigen, dass Europas Verbraucher ihre Inflationserwartungen für die nächsten zwölf Monate auf vier Prozent nach oben geschraubt haben – gut anderthalb Prozentpunkte mehr als Ökonomen erwartet hatten. Wer steigende Preise befürchtet, hält das Urlaubsbudget eher zusammen. Für einen Reiseveranstalter ist das ein gefährliches Signal.

Der Absturz vom Jahreshoch ist markant: Noch im Februar hatte das Papier bei knapp 9,55 Euro notiert. Seitdem hat es mehr als ein Drittel seines Wertes eingebüßt. Besonders auffällig ist die Dynamik der vergangenen Handelswoche, in der die Aktie an fünf aufeinanderfolgenden Tagen nachgab – ein klares Signal für anhaltenden Verkaufsdruck.

Das geopolitische Umfeld bleibt jedoch der entscheidende Belastungsfaktor. Solange der Konflikt im Nahen Osten anhält und Buchungen für beliebte Sommerreiseziele bremst, dürfte die Kurserholung auf sich warten lassen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,19 % und einem Kurs von 6,20EUR auf Tradegate (29. April 2026, 16:20 Uhr) gehandelt.





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