Kodiak Copper und Teck unterzeichnen unverbindliche Absichtserklärung zur Gründung eines neuen, auf die USA ausgerichteten Kupferexplorationsunternehmens

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29. April 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSXV: KDK, OTCQX: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt bekannt, dass es am 17. Februar 2026 eine unverbindliche Absichtserklärung (die „LOI“) mit Teck Resources Limited (zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Teck American Incorporated, „Teck“) und Kay Copper Corp. („Kay Copper“, ehemals Railtown II Capital Corporation), derzeit ein nicht börsennotierter berichtspflichtiger Emittent, unterzeichnet hat, in der die wesentlichen Bedingungen einer geplanten Transaktion dargelegt sind, die im Wege einer dreiseitigen Fusion (die „Transaktion“) vollzogen werden soll.

Im Rahmen der Transaktion würde Kodiak sein zu 100 % im Besitz befindliches Mohave-Projekt („Mohave“) und Teck sein zu 100 % im Besitz befindliches Copper Hill-Projekt („Copper Hill“) – beide in Arizona gelegen – an eine Tochtergesellschaft von Kay Copper veräußern, um ein neues, auf die USA ausgerichtetes Kupferexplorationsunternehmen zu gründen, das die Notierung seiner Aktien an der TSX Venture Exchange („TSXV“) beantragen würde. Die Transaktion unterliegt laufenden Verhandlungen, dem Abschluss endgültiger Vereinbarungen, der Due Diligence, der Einholung von Zustimmungen und behördlichen Genehmigungen, der Genehmigung durch die TSXV sowie dem Abschluss der NewCo-Erstfinanzierung (wie unten definiert) und der NewCo-Begleitfinanzierung (wie unten definiert). Es gibt keine Garantie dafür, dass die Transaktion abgeschlossen wird.

Strategische Begründung

Die Transaktion soll Synergien schaffen und Wert freisetzen, der innerhalb der derzeitigen Unternehmensstrukturen nicht erkannt wird

Günstiges Umfeld für inländische Projekte im Bereich kritischer Mineralien in den Vereinigten Staaten

Erstklassige Lage – Arizona ist ein ertragreiches Bergbaugebiet mit bestehender Infrastruktur, das im Jahr 2025 70 % der US-Kupferproduktion erwirtschaftete

Hochwertige Projekte – zwei zu 100 % im Besitz befindliche Kupfer-Porphyr-Projekte im Explorationsstadium

Kurzfristiges Explorationspotenzial – mehrere bohrbereite Ziele bei beiden Projekten, die zügig vorangetrieben werden können; Bohrungen sind für 2026 geplant

Erfahrenes Team mit einer Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Shareholder Value

Kay Copper wird voraussichtlich ein gut finanziertes Unternehmen sein, mit Teck und Kodiak als Aktionären und der Unterstützung der Discovery Group TM

Claudia Tornquist, Präsidentin und CEO von Kodiak, sagte: „Während Kodiak sich weiterhin klar auf das MPD-Projekt in British Columbia konzentriert, freuen wir uns darauf, unser Mohave-Projekt mit dem Copper Hill-Projekt von Teck in einem neuen Unternehmen, Kay Copper, zusammenzuführen. Wir sind ehr erfreut, gemeinsam mit Teck Aktionäre von Kay Copper zu werden, und sind zuversichtlich, dass dieses neue Unternehmen das Potential hat, erheblichen langfristigen en Shareholder Value zu schaffen. Mit zwei Projekten mit zahlreichen Zielen, die noch in diesem Jahr begebohrt werden können, ist Kay Copper gut positioniert, um eine Strategie für Wachstum und Wertschöpfung zu verfolgen.“

Transaktionsübersicht

Gemäß der Absichtserklärung und vorbehaltlich der Aushandlung und Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen:

wird für die Zwecke der Transaktion eine neue Privatgesellschaft („ NewCo “) gegründet. NewCo würde Mohave und Copper Hill von Kodiak bzw. Teck für Aktien von NewCo erwerben;

NewCo würde jeweils 20 Millionen Stammaktien zu einem fiktiven Preis von 0,25 Dollar pro Aktie an Kodiak und Teck als Gegenleistung für Mohave bzw. Copper Hill ausgeben. Der Aktienpreis von 0,25 $ ist ausschließlich ein angenommener Preis für Transaktionszwecke und stellt keine Bewertung dar;

NewCo würde eine dreiseitige Fusion mit Kay Copper (die „ Fusion “) vollziehen, bei der NewCo mit einer neu gegründeten Tochtergesellschaft von Kay Copper fusionieren würde und die Inhaber von NewCo-Aktien für jede gehaltene NewCo-Aktie eine Aktie von Kay Copper erhalten würden;

Gleichzeitig mit der Fusion würde Kay Copper die Zulassung seiner Aktien zum Handel an der TSXV unter dem Namen Kay Copper Corp beantragen;

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Durchführung einer Due-Diligence-Prüfung durch Kodiak, Teck und Kay Copper, der Aushandlung und Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen, der Einholung aller erforderlichen Zustimmungen und behördlichen Genehmigungen, der Zustimmung der TSXV und der Erfüllung der geltenden Notierungsanforderungen, dem Abschluss der NewCo-Erstfinanzierung (wie unten definiert) und der NewCo-Begleitfinanzierung der NewCo (wie unten definiert) sowie anderer Bedingungen. Der Abschluss wird für das dritte Quartal 2026 erwartet; und

Weitere Einzelheiten zur Transaktion werden im weiteren Verlauf des Prozesses bekannt gegeben.

Es kann nicht garantiert werden, dass die Transaktion, die NewCo-Erstfinanzierung (wie unten definiert) oder die NewCo-Begleitfinanzierung (wie unten definiert) wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen wird.

NewCo-Begleitfinanzierung und NewCo-Erstfinanzierung

Im Zusammenhang mit der Transaktion beabsichtigt NewCo, eine Zeichnungsscheinfinanzierung zu 0,25 $ pro Aktie mit einem Bruttoerlös von mindestens 4,0 Mio. C$ abzuschließen (die „NewCo-Begleitfinanzierung“).

Der Erlös soll zur Finanzierung von Explorationsprogrammen verwendet werden, um beide Projekte im Jahr 2026 wesentlich voranzubringen.

Der Bruttoerlös würde in einem Treuhandkonto hinterlegt und gleichzeitig mit dem Abschluss der Transaktion freigegeben, sobald bestimmte Freigabebedingungen erfüllt sind, darunter der Abschluss der Projektaquisitionen, die Fusion und die bedingte Genehmigung durch die TSXV sowie alle erforderlichen unternehmensinternen und behördlichen Genehmigungen.

Sollten die Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto nicht erfüllt sein, hätten die Inhaber von Zeichnungsscheinen Anspruch auf Rückerstattung der Gelder gemäß den Bedingungen der Zeichnungsscheine.

Zusätzlich zur gleichzeitigen Finanzierung der NewCo beabsichtigt die NewCo, eine nicht vermittelte Erstfinanzierung zugunsten des künftigen Managements, des Vorstands und der Investoren zu einem Preis von 0,10 $ pro Aktie mit einem Bruttoerlös von bis zu 830.000 $ abzuschließen (die „NewCo-Erstfinanzierung“), vorbehaltlich der Verhandlungen, des Abschlusses endgültiger Vereinbarungen, der Genehmigung durch die TSXV, einschließlich der Prüfung der Preisgestaltung und der Beteiligung von Insidern, und weiterer erforderlicher Genehmigungen. Der Abschluss der NewCo-Erstfinanzierung wird voraussichtlich vor dem Abschluss der Transaktion erfolgen.

Erwartete Kapitalstruktur von Kay Copper

Nach Abschluss der Transaktion, der NewCo-Begleitfinanzierung und der NewCo-Erstfinanzierung wird Kay Copper voraussichtlich über rund 70.300.000 Stammaktien im Umlauf verfügen (auf unverwässerter Basis), wobei die Eigentumsverhältnisse voraussichtlich wie folgt aussehen werden:

Kodiak: 28 %

Teck: 28 %

Bestehende Aktionäre von Kay Copper: 9 %

Zeichner der NewCo-Erstfinanzierung: 12 %

Zeichner der NewCo-Begleitfinanzierung: 23 %

Die endgültige Kapitalisierung wird nach Verhandlung und Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarungen, der NewCo-Begleitfinanzierung und der NewCo-Erstfinanzierung festgelegt.

Weitere Bedingungen

Zusätzlich zum Erhalt von Stammaktien von Kay Copper wird erwartet, dass Teck und Kodiak jeweils separate Investorenrechtsvereinbarungen mit Kay Copper abschließen werden.

Teck werden voraussichtlich Abnahmerechte in Bezug auf bestimmte Konzentratmengen aus den Projekten Mohave und Copper Hill gewährt, vorbehaltlich der endgültigen Dokumentation.

Projekt-Highlights

Übersicht über das Mohave-Projekt

17 km² großes Landpaket im Mohave County, Arizona, etwa 33 km westlich von Freeports Porphyr-Kupfermine Bagdad gelegen, die geologisch und strukturell ähnlich ist (Abbildung 1)

Erkundungsarbeiten und begrenzte Bohrungen früherer Betreiber deuten auf ein großes System von porphyrartigen Cu-Mo-Ag-Mineralisierungen hin

Das letzte Bohrprogramm in Mohave fand 2011 statt. Es gibt mehrere geochemische Boden-/Gesteinsziele sowie geophysikalische Anomalien für Cu-Mo-Ag, die noch nicht durch Bohrungen erprobt wurden

Übersicht über das Projekt Copper Hill

35 km² großes Landpaket in Arizona, gelegen in einem produktiven Porphyr-Gebiet in der Nähe eines produzierenden Bergbauclusters (Christmas und Chilito) (Abbildung 1)

Begrenzte historische Explorationen in den 1960er und 1970er Jahren identifizierten vielversprechende Alterationen und chemische Anomalien in Bohrlöchern und bei Kartierungen

Mindestens drei große Porphyrzentren mit kaliumhaltiger Alteration und Aderbildung wurden auf dem Grundstück identifiziert

Jüngste Explorationsarbeiten von Teck weisen auf mehrere wenig erkundete, bohrreife Porphyr-Ziele hin

Abbildung 1: Lage der Kupfer-Porphyr-Liegenschaften Mohave und Copper Hill

Geschäftsführung und Board of Directors

Nach Abschluss der Transaktion werden die Geschäftsführung und das Board of Directors von Kay Copper neu besetzt. Das Managementteam wird von Adam Schatzker als Chief Executive Officer geleitet, und Claudia Tornquist wird den Vorsitz des Board of Directors übernehmen. Weitere Ernennungen in der Geschäftsführung und im Board of Directors werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Chris Taylor, John Robins und Jim Paterson werden als Berater für Kay Copper tätig sein, und das Unternehmen wird Teil der Discovery GroupTMsein.

Adam Schatzker – Chief Executive Officer

Herr Schatzker ist eine Führungskraft im Bergbausektor mit über 25 Jahren Erfahrung in Unternehmensentwicklung, Kapitalmärkte und Projektbewertung in den Bereichen Basis-, Batterie- und Edelmetalle. Zuletzt war er als Vice President, Corporate Development bei der Canada Nickel Company tätig und leitete staatliche Förderinitiativen zur Weiterentwicklung des Crawford-Nickelsulfid-Projekts sowie die Unternehmensentwicklungsaktivitäten für kohlenstoffbezogene Geschäftsbereiche. Im Laufe seiner Karriere hatte er leitende Positionen bei RBC Capital Markets, Research Capital, Waterton Global und Uranium One inne. In diesen Funktionen erwarb er fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Bewertung, Strategie, Kapitalmärkte und Finanzierung für Rohstoffunternehmen. Herr Schatzker ist unabhängiges Mitglied des Board of Directors von Tiernan Gold Corp. Er hat einen MBA und einen B.Sc. (Geologie) von der University of Toronto.

Claudia Tornquist – Chair des Board of Directors

Frau Tornquist ist eine erfahrene Führungskraft im Bergbausektor, deren Hintergrund Geschäftsentwicklung, Unternehmensbewertung, M&A und Finanzierung sowohl bei multinationalen Unternehmen als auch im Junior-Sektor umfasst. Sie ist CEO von Kodiak Copper, war zuvor General Manager bei Rio Tinto, wo sie für die Kupferbetriebe von Rio Tinto tätig war, und hatte zudem die Position des Executive Vice President Business Development beim Streaming-Unternehmen Sandstorm Gold inne. Frau Tornquist ist Vorstandsmitglied von American Lithium und Silver One Resources sowie ehemalige Vorstandsmitglied von Kennady Diamonds, wo sie als Vorsitzende des Sonderausschusses des Vorstands den Verkauf des Unternehmens an Mountain Province im Wert von 176 Mio. $ leitete. Sie hat einen Master-Abschluss in Maschinenbau von der Technischen Universität München und einen Master of Business Administration von INSEAD.

Chris Taylor – Berater

Herr Taylor ist Bergbauunternehmer und Gründer von Kodiak Copper. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der strukturellen und wirtschaftlichen Geologie, die er sowohl bei Mid-Tier-Produzenten als auch Junior-Explorationsunternehmen gesammelt hat, einschließlich umfassender Erfahrung in der Exploration von Kupfer-Porphyr-Lagerstätten. Herr Taylor war Gründer, CEO und Präsident von Great Bear Resources, das in Kanada eine Goldentdeckung von distrikt-weiter Bedeutung machte und für 1,8 Mrd. Dollar von Kinross Gold übernommen wurde – ein Entdeckungserfolg, der branchenweit anerkannt wurde. Zu seinen Auszeichnungen zählen der Bill-Dennis-Preis 2023 der PDAC, die Auszeichnung „Mining CEO of the Year“ 2022 von Mines & Money, die Auszeichnung „Mining Person of the Year“ 2021 von The Northern Miner, Kitcos „Mining CEO of the Year 2021“, den AME 2021 Colin Spence Award sowie den 2018 Bernie Schneiders Discovery of the Year Award der Northwestern Ontario Prospectors Association (NWOPA).

John Robins – Berater

Herr Robins ist ein erfolgreicher, in der Branche anerkannter Unternehmer mit über 40 Jahren Erfahrung in der Bergbauindustrie. Im Jahr 2025 wurde er für seine herausragende Führungsrolle bei der Finanzierung von Mineralexplorationen mit dem Viola R. MacMillan Award der PDAC ausgezeichnet. Zudem erhielt er 2022 den Murray Pezim Award der AME für seinen bedeutenden Beitrag zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsprojekten in den letzten 20 Jahren sowie 2008 den Spud Huestis Award für seine bedeutenden Beiträge zur Mineralexploration in British Columbia und im Yukon. Herr Robins ist ein Förderer der Junior-Bergbauindustrie sowie Mitbegründer und Leiter der Discovery GroupTM. Sein unternehmerisches Handeln hat M&A-Aktivitäten im Wert von über 2,6 Milliarden Dollar generiert und direkte sowie indirekte Mineralienausgaben in Höhe von über 1 Milliarde kanadischen Dollar hervorgebracht. Er war an mehreren bahnbrechenden Entdeckungen beteiligt, darunter die Goldlagerstätte Coffee im Yukon, das Great-Bear-Projekt in Ontario, die Goldlagerstätte Three Bluffs im Greenstone-Gürtel von Committee Bay sowie die Diamantengebiete Aviat/Churchill in Nunavut. Herr Robins bekleidet zahlreiche Führungspositionen in der Branche, darunter die des Executive Chairman von K2 Gold, und ist strategischer Berater für Defense Metals, Kodiak Copper, CopperEx Resources, Prospector Metals und ValOre Metals.

Jim Paterson – Berater

Herr Paterson ist Mitbegründer und Geschäftsführer der Discovery GroupTMund verfügt über 27 Jahre Führungserfahrung in der Bergbauindustrie. Er war Vorstandsmitglied bei Kaminak (von Goldcorp übernommen), Northern Empire (von Coeur Mining übernommen) und Great Bear Royalties (von Royal Gold übernommen). Neben seiner Tätigkeit als Vorsitzender von ValOre Metals ist Herr Paterson Vorstandsmitglied von K2 Gold und fungiert als strategischer Berater für Kodiak Copper und Prospector Metals.

Dave Skelton, P.Geo., Vice President Exploration des Unternehmens und die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung verwendeten technischen Informationen genehmigt und überprüft.

Frühwarnmeldung

Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung besitzen Teck und Kodiak weder direkt noch indirekt Anteile an NewCo oder Kay Copper und üben auch keine Kontrolle oder Weisungsbefugnis über diese aus. Nach Abschluss der Transaktion (und unter der Annahme, dass der maximale Emissionsbetrag im Rahmen der gleichzeitigen Finanzierung von NewCo erreicht wird) wird erwartet, dass Teck und Kodiak jeweils direkt oder indirekt wirtschaftlich Eigentümer von etwa 20.000.000 Aktien von Kay Copper sind oder Kontrolle oder Weisungsbefugnis über diese ausüben (vorbehaltlich der Verhandlungen und des Abschlusses der entsprechenden endgültigen Vereinbarungen), was etwa 28 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Kay Copper auf unverwässerter Basis entspricht.

Der Erwerb der Aktien von Kay Copper durch Teck und Kodiak im Rahmen der Transaktion erfolgt zu Anlagezwecken. Teck und Kodiak können je nach Marktbedingungen und anderen relevanten Faktoren beschließen, ihre Beteiligungen an der Gesellschaft zu erhöhen oder zu verringern. Diese Mitteilung muss gemäß den Frühwarnvorschriften der geltenden Wertpapiergesetze veröffentlicht werden. Der Hauptsitz von Teck befindet sich in Suite 3300 – 550 Burrard Street, Vancouver, BC, V6C 0B3. Der Hauptsitz von Kodiak , befindet sich in Suite 1020 – 800 West Pender Street, Vancouver, BC, V6C 2V6. Zur Erfüllung der Anforderungen der National Instrument 62-104 – Take-Over Bids And Issuer Bids und der National Instrument 62-103 – The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues werden Frühwarnberichte bezüglich des Erwerbs von Aktien von Kay Copper durch Teck und Kodiak oder deren verbundene Unternehmen im SEDAR+ des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht. Eine Kopie des Frühwarnberichts von Teck, der im Zusammenhang mit der Transaktion und etwaigen endgültigen Vereinbarungen eingereicht wird, kann auch bei Dale Steeves unter der Telefonnummer 236-987-7405 angefordert werden. Eine Kopie des Frühwarnberichts von Kodiak, der im Zusammenhang mit der Transaktion und etwaigen endgültigen Vereinbarungen eingereicht wird, kann ebenfalls bei Jeff Dare unter der Telefonnummer 604-235-4053 angefordert werden.

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Nancy Curry, VP Corporate Development

ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ergiebigen Quesnel Terrane im südlichen Zentrum von British Columbia (Kanada), einer etablierten Bergbauregion mit produzierenden Minen und bestehender Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyr-Distrikts mit Potenzial für künftige wirtschaftliche Entwicklung auf. Die erste Mineralressourcenschätzung, die 2025 veröffentlicht wurde, beschreibt sieben bedeutende Lagerstätten und unterstreicht die Größe und das Potenzial des Projekts. Alle bekannten Lagerstätten sind weiterhin erweiterungsfähig, und zahlreiche Ziele auf dem Grundstück müssen noch untersucht werden. Kodiak setzt die systematische Exploration des distriktweiten Potenzials von MPD fort, mit dem Ziel, neue Entdeckungen zu machen und weitere kritische Masse aufzubauen, um die nächste Mine der Region zu werden.

Gründer und Vorsitzender von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldfunde mit Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist auch Teil der Discovery Group unter der Leitung von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer Kanadas.

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Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe Harbor Statement): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung von Begriffen wie „voraussichtlich“, „planen“, „fortsetzen“, „erwarten“, „schätzen“, „Ziel“, „können“, „werden“, „prognostizieren“, „sollten“, „vorhersagen“, „potenziell“ und ähnlichen Ausdrücken dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, beinhalten sie naturgemäß Annahmen, Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese Annahmen und Risiken umfassen unter anderem Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit den Bedingungen auf den Eigenkapitalfinanzierungsmärkten sowie Annahmen und Risiken hinsichtlich der Erteilung behördlicher Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre.

Das Management hat die oben stehende Zusammenfassung der Risiken und Annahmen im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung bereitgestellt, um den Lesern einen umfassenderen Überblick über die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu geben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, und es kann daher keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

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Die Kodiak Copper Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 0,568EUR auf Tradegate (28. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.