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    Sierra Madre meldet die Genehmigung der Aktionäre zur Übernahme der Silbermine Del Toro

    Sierra Madre meldet die Genehmigung der Aktionäre zur Übernahme der Silbermine Del Toro
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

     

    Vancouver, British Columbia, 28. April 2026 – Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) („Sierra Madre“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/sierra-madre-gold-silver-site-visit- ... -) freut sich bekannt zu geben, dass die Aktionäre auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 28. April 2026 (die „Versammlung“) den zuvor angekündigten Erwerb (der „Erwerb“) der Del Toro-Silbermine im Bezirk Chalchihuites in Mexiko („Del Toro“) von First Majestic Silver Corp. („First Majestic“) genehmigt haben. Weitere Informationen zur Übernahme finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. Dezember 2025.

     

    Die Übernahme wurde mit der Mehrheit der Stimmen der unparteiischen Aktionäre genehmigt, die bei der Versammlung anwesend waren oder sich durch einen Bevollmächtigten vertreten ließen, wie es gemäß dem Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions vorgeschrieben ist. Der Abschluss der Übernahme steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Zustimmung der TSXV und der Erteilung der kartellrechtlichen Genehmigung in Mexiko. Der Abschluss der Übernahme wird voraussichtlich Mitte Mai 2026 erfolgen.

     

    Alle Sierra-Madre-Aktien, die im Rahmen der Übernahme an First Majestic ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum dieser Aktien endet. Darüber hinaus hat First Majestic weiteren vertraglichen Weiterverkaufsbeschränkungen für diese Aktien zugestimmt.

     

    Weitere Einzelheiten zur Übernahme entnehmen Sie bitte dem Informationsrundschreiben der Geschäftsleitung vom 24. März 2026, das auf der Website des Unternehmens unter www.sierramadregoldandsilver.com sowie im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

     

    Über Sierra Madre

     

    Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallproduzent und Explorationsunternehmen, das sich auf die Mine Guitarra im Bergbaugebiet Temascaltepec in Mexiko sowie auf die Exploration und Erschließung seines Grundstücks Tepic in Nayarit, Mexiko, konzentriert. Die Mine Guitarra ist eine genehmigte Untertage-Mine, zu der eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 500 t/Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

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