"Sell in May" vor dem Aus? Warum Anleger 2026 umdenken könnten

Jeffrey Hirsch, Chefredakteur des Stock Trader’s Almanac, sagte gegenüber CNBC: "Ist dies das Jahr, in dem man nicht im Mai verkaufen und sich zurückziehen sollte? Beobachten wir die Entwicklung und schauen wir, wie sich der Markt verhält."

Der alte Börsenspruch "Sell in May and go away" beschreibt eine schwächere Renditephase zwischen Mai und Oktober. Historisch gilt dieser Zeitraum als die schwächste Sechsmonatsperiode für Aktien, da geringere Handelsaktivität im Sommer oft zu höherer Volatilität führt. Doch 2026 könnte diese Regel aus dem Takt geraten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Märkte zeigen Stärke trotz Unsicherheit

Der S&P 500 und der Nasdaq Composite haben zuletzt neue Allzeithochs erreicht, obwohl die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten anhalten. Laut CNBC deutet dies auf eine robuste Marktstruktur hin, insbesondere weil die Breite der Kursgewinne zunimmt.

Auch technisch bleibt das Bild positiv. Ein von Hirsch beobachteter Indikator, die Moving Average Convergence Divergence (MACD), signalisiert weiterhin Aufwärtsmomentum. Er vergleicht dabei kurzfristige und langfristige gleitende Durchschnitte, um Trendstärke zu messen.

Wirtschaftliche Risiken bleiben bestehen

Trotz der positiven Signale mehren sich Warnhinweise aus der Realwirtschaft. Die Atlanta Federal Reserve hat ihre Prognose für das Bruttoinlandsprodukt der USA im ersten Quartal auf 1,2 Prozent gesenkt, nach zuvor deutlich höheren Erwartungen über 3 Prozent.

Hinzu kommen Sorgen über den US-Arbeitsmarkt im Zuge künstlicher Intelligenz. Auch Verbraucher reagieren sensibel. Laut einer CNBC-Erhebung bremsen steigende Benzinpreise über 4 US-Dollar pro Gallone bereits die Ausgaben der Haushalte.

Geopolitik als entscheidender Faktor

Besonders stark richtet sich der Blick auf die Lage im Iran. Eine mögliche Deeskalation und eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus könnten laut Marktteilnehmern das Vertrauen deutlich stärken.

Hirsch erklärte: "Sollte sich die Lage im Iran klären und eine dauerhaftere Lösung gefunden werden, wird der Markt zwischen Mai und Oktober wahrscheinlich steigen." Gleichzeitig warnte er: "Sollte sich die Situation hinziehen und es zu einem negativen Crossover bei unserem MACD-Signal kommen, sollten wir vielleicht lieber einen Teil unserer Gewinne mitnehmen und unsere Position etwas straffen."

Strategische Neuausrichtung statt Ausstieg

Auch andere Marktstrategen stellen die alte Regel infrage. Paul Ciana von Bank of America Securities erwartet laut CNBC sogar eine teilweise Widerlegung der "Sell in May"-These. Er sieht eher eine Phase relativer Stärke bis Juli oder August, gefolgt von Schwäche im Spätsommer.

Hirsch selbst setzt nicht auf kompletten Rückzug, sondern auf Umschichtung. Er bevorzugt kurzfristige Anleihenprodukte wie den iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, den iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF sowie den iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF. Zusätzlich nennt er Versorger als defensiven Sektor.

"Nicht unbedingt den Markt verlassen", sagte Hirsch. "Sondern die Positionierung anpassen."

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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