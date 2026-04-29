🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Visa – Überraschung – neuer Anlauf

    Ebenfalls vom starken Konsum profitiert Visa. Der Zahlungsdienstleister hat mit den Zahlen zum zweiten Quartal gezeigt, dass der Konsum auf dem Zahlungsnetzwerk trotz geopolitischer Unsicherheit robust bleibt. Der bereinigte Nettogewinn stieg auf 6,3 Milliarden Dollar beziehungsweise 3,31 Dollar je Aktie und lag damit über den Erwartungen. Getragen wurde das von einem Anstieg des Zahlungsvolumens um 9 Prozent und einem Plus beim grenzüberschreitenden Volumen von 12 Prozent. Zugleich hob Visa den Gewinnausblick für das Gesamtjahr an und kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm über 20 Milliarden Dollar an.  

    Die Aktie kann um knapp 10 Prozent zulegen, nachdem Visa ein sehr zähes Börsenjahr hinter sich hat. Wir bleiben im Börsendienst via Call DQ9M9R investiert. Dieser klettert um 60 Prozent. 




    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    Visa – Überraschung – neuer Anlauf Ebenfalls vom starken Konsum profitiert Visa. Der Zahlungsdienstleister hat mit den Zahlen zum zweiten Quartal gezeigt, dass der Konsum auf dem Zahlungsnetzwerk trotz geopolitischer Unsicherheit robust bleibt. Der bereinigte Nettogewinn stieg auf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     