Visa – Überraschung – neuer Anlauf

Ebenfalls vom starken Konsum profitiert Visa. Der Zahlungsdienstleister hat mit den Zahlen zum zweiten Quartal gezeigt, dass der Konsum auf dem Zahlungsnetzwerk trotz geopolitischer Unsicherheit robust bleibt. Der bereinigte Nettogewinn stieg auf 6,3 Milliarden Dollar beziehungsweise 3,31 Dollar je Aktie und lag damit über den Erwartungen. Getragen wurde das von einem Anstieg des Zahlungsvolumens um 9 Prozent und einem Plus beim grenzüberschreitenden Volumen von 12 Prozent. Zugleich hob Visa den Gewinnausblick für das Gesamtjahr an und kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm über 20 Milliarden Dollar an.

Die Aktie kann um knapp 10 Prozent zulegen, nachdem Visa ein sehr zähes Börsenjahr hinter sich hat. Wir bleiben im Börsendienst via Call DQ9M9R investiert. Dieser klettert um 60 Prozent.