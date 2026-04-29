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    Starbucks – Turnaround sichtbar

    Starbucks hat erstmals seit vier Quartalen die Erwartungen geschlagen und den Markt mit einem klar besseren Quartal und einer angehobenen Jahresprognose überrascht. Die globalen vergleichbaren Umsätze stiegen im zweiten Quartal um 6,2 Prozent und lagen damit deutlich über den Erwartungen, der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 50 Cent statt der am Markt erwarteten 43 Cent. Wir bleiben im Börsendienst via Call FD48QX investiert. Die Aktie liegt rund 6 Prozent im Plus. Unser Schein klettert um 40 Prozent. 

    Damit wird der Turnaround unter Brian Niccol erstmals sichtbar. Die durchschnittlichen Besuche je Filiale stiegen um 5,9 Prozent. Der Preis für diese Belebung bleibt vorerst eine schwächere Marge in Nordamerika, die von 11,6 auf 9,9 Prozent sank, weil Starbucks mehr Personal in die Läden stellt und stärker in Service und Operations investiert.  




    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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