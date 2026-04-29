Brasiliens Seltene-Erden-Offensive und die neue Rohstoff-Allianz mit Europa

Die Bedeutung dieser Entwicklung kann kaum überschätzt werden: Ohne Seltene Erden wie Neodym, Dysprosium oder Terbium gibt es keine Smartphones, keine Windkraftanlagen, keine hocheffizienten Elektromotoren und keine modernen Verteidigungssysteme. Während China diese Ressourcen in der Vergangenheit als politisches Druckmittel nutzte, positioniert sich Brasilien unter der Regierung Lula als verlässlicher Partner des Westens.

Chinas Dominanz im Bereich der Seltenen Erden ist erdrückend. Über 90 Prozent der Verarbeitung und ein Großteil der Förderung der 17 strategisch wichtigen Metalle liegen in den Händen Pekings. Doch der Wind könnte sich jetzt drehen. Brasilien, das über die weltweit zweitgrößten Reserven (ca. 21 Millionen Tonnen) verfügt, schickt sich an, das neue "Powerhouse" für den Westen zu werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der entscheidende Hebel für Europa ist das Interims-Handelsabkommen (iTA) zwischen der EU und den Mercosur-Staaten, das am 1. Mai 2026 in die vorläufige Anwendung geht. Es räumt rechtliche Hürden aus dem Weg und bietet europäischen Unternehmen einen privilegierten Zugang zu brasilianischen Ressourcen.

Besonders attraktiv für die EU: Brasilien verfügt über sogenannte ionische Tonlagerstätten. Diese sind nicht nur kostengünstiger abzubauen als herkömmliches Hartgestein, sondern sie enthalten überproportional hohe Anteile an den wertvollen "schweren" Seltenen Erden. Mit dem Abkommen rücken Projekte wie die MagBras-Initiative in den Fokus, bei denen europäische Giganten wie ArcelorMittal gemeinsam mit lokalen Partnern eine komplette Wertschöpfungskette – von der Mine bis zum fertigen Magneten – aufbauen wollen.

Player am Markt: Unternehmen und Kursperformance 2026

Das massive Interesse der EU und der USA (die über die DFC-Bank bereits Hunderte Millionen US-Dollar investiert haben) hat an den Börsen eine Goldgräberstimmung ausgelöst. Hier sind die wichtigsten Akteure und ihre Performance seit Jahresbeginn (Stand Ende April 2026):

Unternehmen Rolle / Fokus Entwicklung (12 Monate) USA Rare Earth Übernahm vor kurzem die brasilianische Serra Verde Group (einzige produzierende Mine). +69 % Aclara Resources Entwickelt das hochgradige Carina-Projekt; enge Kontakte zu EU-Abnehmern. +570 % Meteoric Resources Australischer Explorer des Caldeira-Projekts in Minas Gerais; Fokus auf ionische Tone. +73 % Viridis Mining & Minerals Schnelle Entwicklung von Projekten in Minas Gerais mit exzellenten Bohrergebnissen. +810 % ArcelorMittal Europäischer Stahlriese: Beteiligung an der brasilianischen MagBras-Initiative +85 %

Die EU besitzt zwar erste eigene Raffineriekapazitäten (etwa in Estland durch Neo Performance Materials, +122 % in 12 Monaten), doch ohne den massiven Rohstoffstrom aus Brasilien bleibt die europäische Unabhängigkeit eine Illusion. Das Inkrafttreten des iTA am 1. Mai markiert den Startschuss für eine neue Ära der Rohstoffdiplomatie. Für Anleger bleibt der Sektor hochspekulativ, doch die strategische Flanke, die Brasilien gegen die chinesische Dominanz bildet, ist für die kommenden Jahrzehnte einer der wichtigsten Trends der Weltwirtschaft.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion