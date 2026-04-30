Aktien unter Druck
SoFi oder Robinhood: Welche Fintech-Aktie nach dem Kursrutsch die bessere Wette?
SoFi und Robinhood geraten nach den Quartalszahlen unter Druck. Für Anleger stellt sich die Frage: Ist der Rücksetzer bei SoFi die bessere Einstiegsgelegenheit, oder bietet Robinhood das größere Comeback-Potenzial?
- SoFi mit starkem Wachstum und Rekordzahlen
- Robinhood riskant mit hoher Comebackchance
- Kursrücksetzer haben unterschiedliche Ursachen
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Die Zahlen sind da, die Reaktion der Börse fällt brutal aus. SoFi Technologies und Robinhood Markets gehören zu den bekanntesten Fintech-Werten der Wall Street. Beide stehen für digitale Finanzdienstleistungen, junge Kunden, hohe Wachstumsfantasie und entsprechend hohe Erwartungen. Genau diese Erwartungen wurden für die beiden Konzerne nun zum Problem.
Bei SoFi war der Quartalsbericht auf den ersten Blick stark. Der bereinigte Gewinn je verwässerter Aktie verdoppelte sich im ersten Quartal auf 0,12 US-Dollar, nach 0,06 US-Dollar im Vorjahr. Damit traf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Der Umsatz stieg auf 1,10 Milliarden US-Dollar und lag über der Konsensschätzung von 1,05 Milliarden US-Dollar. Reuters zufolge erzielte SoFi zudem Rekordwerte bei Kreditvergaben und Mitgliedern: Die Kreditvergabe stieg auf 12,2 Milliarden US-Dollar, die Mitgliederzahl legte um 35 Prozent auf 14,7 Millionen zu.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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