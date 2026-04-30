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    Aktien unter Druck

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    SoFi oder Robinhood: Welche Fintech-Aktie nach dem Kursrutsch die bessere Wette?

    SoFi und Robinhood geraten nach den Quartalszahlen unter Druck. Für Anleger stellt sich die Frage: Ist der Rücksetzer bei SoFi die bessere Einstiegsgelegenheit, oder bietet Robinhood das größere Comeback-Potenzial?

    Für Sie zusammengefasst
    Aktien unter Druck - SoFi oder Robinhood: Welche Fintech-Aktie nach dem Kursrutsch die bessere Wette?
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    Die Zahlen sind da, die Reaktion der Börse fällt brutal aus. SoFi Technologies und Robinhood Markets gehören zu den bekanntesten Fintech-Werten der Wall Street. Beide stehen für digitale Finanzdienstleistungen, junge Kunden, hohe Wachstumsfantasie und entsprechend hohe Erwartungen. Genau diese Erwartungen wurden für die beiden Konzerne nun zum Problem.

    Bei SoFi war der Quartalsbericht auf den ersten Blick stark. Der bereinigte Gewinn je verwässerter Aktie verdoppelte sich im ersten Quartal auf 0,12 US-Dollar, nach 0,06 US-Dollar im Vorjahr. Damit traf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Der Umsatz stieg auf 1,10 Milliarden US-Dollar und lag über der Konsensschätzung von 1,05 Milliarden US-Dollar. Reuters zufolge erzielte SoFi zudem Rekordwerte bei Kreditvergaben und Mitgliedern: Die Kreditvergabe stieg auf 12,2 Milliarden US-Dollar, die Mitgliederzahl legte um 35 Prozent auf 14,7 Millionen zu.

     

    Trotzdem musste die Aktie einen zweistelligen Verlust verkraften. Der Grund: Anleger hatten offenbar mehr erwartet als nur solide Zahlen. SoFi bestätigte für 2026 einen bereinigten Nettoumsatz von rund 4,66 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von etwa 0,60 US-Dollar. Das liegt im Rahmen der Markterwartungen, aber eben nicht darüber. Nach einem starken Quartal hatten Investoren offenbar auf eine Anhebung der Prognose gesetzt.

    Robinhood verfehlte die Erwartungen zum Teil 

    Der Fall Robinhood sieht anders aus. Hier war nicht die Prognose das Problem, sondern die Qualität des Quartals. Der Online-Broker steigerte den Umsatz im ersten Quartal zwar um 15 Prozent auf 1,07 Milliarden US-Dollar, der verwässerte Gewinn je Aktie legte auf 0,38 US-Dollar zu. Doch der Gewinn verfehlte die Analystenerwartung von 0,44 US-Dollar je Aktie. Besonders schwer wog, dass die transaktionsbasierten Erlöse mit 623 Millionen US-Dollar deutlich unter den erwarteten 728,2 Millionen US-Dollar lagen.

    Das Problem sitzt im Kerngeschäft. Robinhood lebt stark von Handelsaktivität, Optionsgeschäften, Kryptowährungen und wachsender Nutzerbindung. Genau dort gab es Schwächen. Die Erlöse aus Kryptowährungen brachen im Jahresvergleich um 47 Prozent auf 134 Millionen US-Dollar ein.

    Gleichzeitig lagen die Take-Rates im Optionen- und Kryptohandel unter den Erwartungen. Zwar meldete Robinhood weiter hohe Kundeneinlagen, 4,3 Millionen Gold-Abonnenten und ein Plattformvermögen von 307 Milliarden US-Dollar. Doch die Börse schaute vor allem auf die schwächere Monetarisierung der Handelsaktivität. Was der Aktie ebenfalls einen zweistelligen Verlust einbrachte.

    SoFi: Der bessere operative Trend

    SoFi wirkt nach den Quartalszahlen operativ überzeugender. Das Unternehmen wächst nicht nur über spekulative Marktaktivität, sondern über klassische Finanzdienstleistungen: Kredite, Einlagen, Konten, Kreditkarten, Investmentprodukte und seine digitale Banking-Plattform. Das macht das Geschäftsmodell breiter und planbarer als bei einem reinen Trading-Broker.

    Besonders wichtig: Das Nettozinsergebnis von SoFi stieg im ersten Quartal um 39 Prozent auf 693 Millionen US-Dollar, die gebührenbasierten Erlöse legten um 23 Prozent auf 386,8 Millionen US-Dollar zu. Das zeigt, dass SoFi nicht nur Nutzer gewinnt, sondern diese Nutzer zunehmend monetarisiert.

    Der Kursrutsch wirkt deshalb vor allem wie eine Bewertungsreaktion. Die Zahlen waren gut, aber die Prognose blieb unverändert. Das ist ärgerlich für kurzfristige Anleger, aber kein operativer Bruch. Im Gegenteil: Wenn ein Unternehmen Rekordwerte bei Mitgliedern, Kreditvergabe und Umsatz meldet, aber wegen einer vorsichtigen Prognose verkauft wird, kann das für langfristige Anleger interessant werden.

    Der Haken: SoFi bleibt zinssensibel. Sollte sich die Kreditqualität verschlechtern oder die US-Verbraucher unter Druck geraten, könnte das Geschäftsmodell stärker belastet werden. Zudem muss das Unternehmen beweisen, dass es Wachstum und Profitabilität dauerhaft kombinieren kann.

    Robinhood: Mehr Fantasie, aber auch mehr Zyklik

    Robinhood bleibt die spektakulärere Aktie. Das Unternehmen hat eine starke Marke, eine junge Kundschaft, hohe Plattformvermögen und wächst in neue Bereiche hinein. Gold-Abos, Kreditkarten, Altersvorsorge, Prediction Markets, internationale Expansion und künftig auch Trump Accounts zeigen, dass Robinhood mehr sein will als eine Trading-App. Das Unternehmen selbst meldete 17,7 Milliarden US-Dollar an Nettoeinlagen im Quartal und ein Plattformvermögen von 307 Milliarden US-Dollar.

    Doch genau hier liegt das Problem: Die Story ist groß, aber die Erträge bleiben schwankungsanfällig. Wenn Kryptowährungen schwächeln, die Handelsaktivität nachlässt oder Take-Rates sinken, trifft das unmittelbar die Zahlen. Robinhood ist damit stärker abhängig von Marktlaune, Volatilität und spekulativer Aktivität als SoFi.

    Die Aktie kann bei einer Erholung der Kryptomärkte und steigender Trading-Aktivität schnell zurückkommen. Das Management verwies bereits auf einen stärkeren Start ins zweite Quartal, unter anderem bei Aktien- und Optionsvolumen. Aber genau das macht Robinhood auch riskanter: Anleger kaufen hier stärker eine zyklische Plattformwette als einen stetigeren Fintech-Banken-Compounder.
     

    Mein Tipp: Beide Aktien haben ihren Reiz

    Für defensivere Wachstumsanleger wirkt SoFi nach dem Rücksetzer attraktiver. Die Aktie wird abgestraft, obwohl das Unternehmen Umsatz, Gewinn, Mitgliederzahl und Kreditvergabe deutlich steigert. Die Enttäuschung liegt vor allem darin, dass das Management die Jahresprognose nicht angehoben hat. Das ist ein Luxusproblem, solange die operative Dynamik anhält.

    Robinhood bietet das größere kurzfristige Comeback-Potenzial, aber auch das höhere Risiko. Wenn Krypto- und Optionshandel im zweiten Quartal wieder anziehen, kann die Aktie schnell drehen. Doch das erste Quartal zeigt, dass Robinhoods Gewinnprofil weiterhin unsauber bleibt. Anleger müssen hier mehr Volatilität aushalten.

    Der Rücksetzer bei beiden Aktien hat unterschiedliche Ursachen. SoFi fällt trotz starker Zahlen, Robinhood fällt wegen schwächerer Qualität der Zahlen. Genau das macht den Unterschied.

    Wer auf planbareres Wachstum im digitalen Finanzgeschäft setzen will, dürfte bei SoFi die bessere Chance finden. Das Unternehmen liefert Rekordwerte, wächst breit und wird derzeit vor allem für eine nicht angehobene Prognose bestraft.

    Robinhood bleibt die heißere Wette auf Trading, Krypto, junge Anleger und Produktinnovation. Für risikofreudige Anleger kann das spannend sein, Aber der jüngste Bericht zeigt, dass die Aktie stärker beweisen muss, wie nachhaltig das Geschäftsmodell wirklich ist.

    Unterm Strich: SoFi ist nach dem Rücksetzer der solidere Kaufkandidat. Robinhood ist die spekulativere Turnaround-Wette.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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